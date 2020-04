La Ville de Saint-Constant distribuera 1 250 «petits jardins»

La Ville de Saint-Constant profite du Jour de la Terre, ce mercredi 22 avril, pour annoncer qu’elle distribuera 1250 paniers à ses citoyens, dont 750 gratuitement, afin qu’ils puissent cultiver eux-mêmes leur propre potager.

«Avec la crise actuelle, il est primordial d’encourager nos entreprises locales et d’essayer de devenir autonome face à notre alimentation. C’est donc un pas de plus vers l’autosuffisance alimentaire», se réjouit le maire Jean-Claude Boyer.

«Tous les produits sont biologiques et québécois! J’espère que cela va plaire aux citoyens et que cette activité à pratiquer seul, en couple ou en famille ajoutera un peu de bonheur durant cette période plus difficile», ajoute-t-il.

Les 750 premiers ménages inscrits recevront «de façon totalement sécuritaire», précise-t-on, un panier d’une valeur de 15$, appelé «Mon petit jardin bio» afin de s’initier au jardinage. Il comprendra notamment une plante annuelle de la collection municipale, que la Ville demande à planter en façade, afin d’en faire profiter toute la population.

Ceux qui n’auront pas pu obtenir leur panier gratuit pourront acheter un des 500 paniers plus complets, «Mon petit jardin bio – découverte», au coût de 25$.

À noter que les paniers gratuits sont limités à un par adresse. Le propriétaire peut cependant acheter l’autre en plus, s’il le désire. La livraison sera effectuée à compter du 25 mai par des employés des Travaux publics.

Les citoyens intéressés devront s’inscrire en ligne dès le 11 mai. Plus de détails sur les modalités d’inscription se retrouveront au saint-constant.ca.

Contenu du panier gratuit

Un feuillet de trucs et astuces;

Deux plants de légumes (tomates et concombres);

Un plant de fraises;

Un sachet de semences de trois variétés de légumes (haricots, carottes et laitue);

Un sachet de semences de fleurs mélangées pour pollinisateurs;

Une plante annuelle de la collection municipale à planter en façade de la demeure.

Contenu du panier à 25 $