La Ville de Saint-Constant fait un don de 750 $ au mouvement Movember

Un Constantin, Daniel Gaudreau, a organisé une activité de financement afin d’amasser des fonds pour le mouvement Movember, le 14 novembre.

Impliqué dans la cause depuis 7 ans, il a invité les citoyens à venir sauter 60 secondes à la corde à danser sous le chapiteau extérieur du Pavillon de la biodiversité et à faire un don pour la cause.

«Le chiffre 60 chez Movember est très important, puisqu’il représente les 60 hommes qui se suicident chaque heure dans le monde. Il est donc primordial de sensibiliser les hommes à prendre soin de leur santé physique et mentale, mais également le reste de la population à la cause», explique-t-il.

La mairesse suppléante Chantale Boudrias et le conseiller municipal Gilles Lapierre ont relevé le défi et ont remis un chèque de 750$ au mouvement Movember au nom de la Ville de Saint-Constant.