La Ville de Saint-Constant prend le départ du Grand Défi Pierre Lavoie

La Ville de Saint-Constant a pris le départ au Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), le jeudi 13 juin. Jusqu’à dimanche, élus et employés enfourcheront leur vélo afin de relever le défi cycliste de 1 000 km au profit de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour une troisième année consécutive.

En 2018, l’équipe a remis un montant de 2 294 $ à chaque école primaire de Saint-Constant pour l’achat d’équipements, en plus d’un montant de 11 000 $ à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, qui épouse la cause des maladies héréditaires orphelines et participe au développement, au soutien et à la promotion d’activités chez les jeunes.

Cette année, afin de permettre la réalisation d’un projet de plus grande envergure pour les jeunes, l’équipe Ville de Saint-Constant soutiendra une seule école. Chacune des quatre écoles de la Ville de Saint-Constant bénéficiera de l’appui de l’équipe à tour de rôle. L’école Félix-Leclerc a été sélectionnée cette année suite à la présentation de son projet innovant, ludique et accessible à l’ensemble de la clientèle scolaire.

«Le Grand défi Pierre Lavoie représente désormais un rendez-vous annuel auquel nous sommes très fiers de participer. Notre administration est très sensible à la promotion de saines habitudes de vie et aux valeurs véhiculées par Pierre Lavoie. Au fil des ans, la Ville de Saint-Constant a amassé plus de 40 000 $ pour la cause», a souligné Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant et membre de l’équipe depuis 2017.

Les citoyens sont invités à soutenir l’équipe Ville de Saint-Constant (équipe 54) au profit de la Fondation du GDPL et de l’école Félix-Leclerc via le www.legdpl.com.

(Communiqué Ville de Saint-Constant)