La vitesse sera réduite sur la route 138

À la suite d’une rencontre avec des élus de la région le lundi 16 décembre, le ministre des Transports François Bonnardel a annoncé que des mesures seront mises en application sur la route 138 entre les municipalités de Sainte-Martine et Mercier pour assurer une meilleure sécurité.

À court terme, le plan d’intervention propose de contrôler la vitesse et d’assurer le déglaçage de la route de façon plus efficace en période hivernale. Dès janvier 2020, la limite de vitesse de ce tronçon se limitera à 80 km/h. La présence policière sera augmentée.

À moyen terme, à l’été 2020, le ministère des Transports implantera des radars photo mobiles. À l’automne 2020, des bandes rugueuses seront installées le long des accotements et au centre des voies.

Le Ministère amorcera une démarche pour une plantation végétalisée à plus long terme.

Le tronçon visé par ces actions s’étale sur 4,2 kilomètres. Le MTQ rappelle que le nombre de véhicules qui circule par jour sur la route 138 entre Sainte-Martine et Mercier varie de 9 700 à 19 500 selon les secteurs.

« La sécurité routière, c’est une priorité absolue pour moi. C’est aussi l’affaire de tous les usagers, qui doivent en tout temps respecter les règles de conduite et adopter des comportements sécuritaires. Puisque chaque victime de la route est une victime de trop, j’ai demandé qu’on intervienne rapidement sur la route 138. Depuis ce matin, les équipes du Ministère installent des clôtures pour retenir une partie de la neige dans les champs et ainsi en limiter l’accumulation sur la chaussée lors des périodes de grand vent. Il ne s’agit là que de l’une des mesures qui seront instaurées », a indiqué François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie dans un communiqué le 16 décembre.

Les municipalités de Sainte-Martine et Mercier réclamaient des mesures de sécurité sur la route 138 de la part du MTQ depuis des années.

Cinq personnes ont perdu la vie sur ce tronçon routier en trois mois. Une première collision frontale est survenue à Mercier en octobre. Un accident tragique a eu lieu le 4 décembre à Sainte-Martine. Dans ce dernier accident, le conducteur d’un des véhicules impliqués a témoigné au Soleil de Châteauguay que la route était très glissante dans ce secteur au moment de l’événement.