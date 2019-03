La Voie maritime s’est offert la «plus grande avancée» technologique de son histoire

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Jean Laramée

La Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) souligne ses 60 ans sous le signe de l’innovation. En 2018, elle s’est dotée d’un système d’amarrage mains libres et de la commande à distance à toutes les écluses élevées canadiennes; une première à travers le monde.

«C’est la plus grande avancée depuis l’ouverture et on en est bien fier, a indiqué le président et chef de la direction de la CGVMSL Terence Bowles, lors de l’ouverture de la saison de navigation mardi. C’est plus sécuritaire, plus facile d’utilisation et ça élimine beaucoup de temps pour les navires pour passer à travers les écluses.»

Chaque écluse est pourvue de trois amarrages mains libres qui saisissent le navire à l’aide de ventouses, plutôt que d’utiliser des câbles d’acier traditionnels. Les navires sont maintenus en place par des unités d’amarrage, qui montent et descendent. Une fois que le navire a atteint le niveau désiré, les ventouses le relâchent, et il peut poursuivre sa route.

3 milliards de tonnes

Depuis l’ouverture de l’entité binationale qu’est la Voie maritime en 1959, presque 3 milliards de tonnes de marchandises ont été transporté en 340 000 transits dans les 15 écluses, dont 13 sont canadiennes et 2 américaines.

«La Voie maritime du Saint-Laurent a un passé remarquable, un présent dynamique et vital et un rôle central dans l’avenir de l’économie du Canada, a souligné le ministre des Transports du Canada Marc Garneau. Le gouvernement du Canada travaille constamment avec la Voie maritime et ses partenaires pour étudier de nouvelles possibilités de développement économique et commercial et pour assurer un avenir plus durable.»

Seulement en 2018, 41 millions de tonnes de marchandises ont transité dans les écluses de la Voie maritime.

«De nouvelles technologies, un taux de fiabilité exceptionnel et d’importants investissements dans l’infrastructure assurent des gains en efficience ainsi que la sécurité et la compétitivité de la Voie maritime, a commenté l’administrateur adjoint de la Saint Lawrence Seawat Development Corporation des États-Unis Craig H. Middlebrook. J’entends bien mettre en valeur le partenariat entre nos deux pays et travailler étroitement avec nos parties prenantes dans toute la région des Grands Lacs qui comptent sur la Voie maritime et qui, en retour, sont essentielles à son succès.»

Le réseau Grands Lac-Voie maritime s’étend sur 3700 km, de l’océan Atlantique jusqu’aux Grands Lacs. Le transport de marchandises à travers le réseau, qu’il s’agisse de céréales, de minerai de fer, de marchandises générales ou de vrac liquide ou sec, soutient 329 000 emplois et 59 G$ d’activité.

Le Federal Kumano

Le Federal Kumano, le navire inaugural de la saison appartenant à la compagnie Fednav, a chargé 12 500 tonnes de scories de titane à Tyssedal, en Norvège, puis a traversé l’océan Atlantique, le golfe et le fleuve du Saint-Laurent avant d’arriver à la Voie maritime. Il livrera sa cargaison à Ashtabula, en Ohio, sur le lac Érié, puis chargera du grain dans un des ports céréaliers des Grands Lacs afin de l’acheminer en Europe.

Fednav a profité du lancement de la saison de navigation pour souligner son 75e anniversaire. Il s’agit du plus grand groupe canadien de transport maritime international de vrac; il possède 63 navires océaniques et exploite une flotte de plus de 100 navires.