La Ziguezon Zinzon remixée gaiement

Crédit photo : Gracieuseté Sylvia Chateauvert

Passionné d’informatique et de musique, Vincent Huot, de Mercier, a réalisé un remix électronique amusant d’un succès de la Bottine souriante. Celui qui contient le ver d’oreille «son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé, son petit porte-clé tout rouillé gaiemeeeeent».

«Le soir du Nouvel An, des amis m’ont défié de faire un remix d’une chanson québécoise. Immédiatement, j’ai pensé à La Ziguezon Zinzon», raconte le jeune homme de 17 ans, qui compose depuis trois ans de la musique sur son ordinateur sous le nom d’artiste «Arkil».

Il confie qu’il a eu un coup de cœur pour la pièce en question dès l’âge de 6 ans alors qu’il passait la guignolée en famille. «Elle a commencé à jouer sur la radio portable et j’ai tout de suite demandé à la mettre en boucle», confie-t-il.

«Combiner deux styles de musique très différents a toujours été quelque chose de très drôle pour moi, alors c’était l’occasion parfaite. J’ai donc manipulé l’enregistrement original de la Bottine souriante au point où ça en est méconnaissable sans la mélodie. J’ai ensuite demandé à une amie artiste visuelle, Alexandra Marchoux, de faire une pochette et je me suis chargé de l’animation de la vidéo. Ce fut franchement si drôle que je considère en faire d’autres», fait part l’étudiant en informatique au Cégep du Vieux-Montréal et à l’école de musique Sylvie Loiselle.