La zone nautique rouvrira comme prévu en avril

Le RécréoParc à Sainte-Catherine annonce que l’ouverture de la zone nautique se fera le 1er avril. Les plaisanciers pourront mettre leur embarcation à l’eau à partir du quai à compter de la mi-avril.

Ceux qui le souhaitent pourront se présenter au pavillon d’accueil du site pour récupérer leur laissez-passer physique les 20, 21, 27 et 28 mars ainsi que les 1er, 2, 3 et 4 avril, de 10h à 16h. Ils doivent avoir une pièce d’identité, leur numéro de commande et leur contrat complété et signé en main.

Nouveauté

Une nouvelle borne d’entrée sera également installée dans les prochaines semaines, fait savoir le RécréoParc sur sa page Facebook. Néanmoins, les cartes physiques pourront continuer d’être utilisées. Le début des travaux sera annoncé au moment opportun.

L’organisme à but non lucratif avait expliqué que ce projet, qui était en lice pour une bourse en novembre, consistait à remplacer la barrière d’accès «désuète et non-fonctionnelle la majorité du temps».