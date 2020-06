L’agrandissement du Collège Charles-Lemoyne à l’étude

Le campus du Collège Charles-Lemoyne (CCL) à Sainte-Catherine pourrait être agrandi pour la rentrée scolaire 2021 ou la suivante.

Le CCL a déposé une demande d’agrandissement auprès de la Ville. De son côté, celle-ci a enclenché un processus pour changer le zonage, pour encadrer le développement de cette zone avec un plan d’implantation et d’intégration architectural et pour commander une étude de circulation. Le tout a été déposé sous forme d’avis de motion en séance du conseil municipal, le 21 mai.

«Le processus suit donc son cours, indique Amélie Hudon, directrice des communications à Sainte-Catherine. Conformément au cadre réglementaire entourant la COVID-19, la Ville procédera à un processus d’information et de consultation par écrit.»

Pour le moment, David Bowles, directeur du CCL, précise que le conseil d’administration n’a pas donné son feu vert au projet.

«Ce qu’on peut dire, c’est qu’on manque d’espace de classes et que le complexe sportif Bernard-Miron a besoin de rénovations majeures. On pense toutefois à le démolir et à plutôt le reconstruire», dit-il.

Il est trop tôt pour que ce dernier partage les coûts et autres détails liés à l’agrandissement. M. Bowles laisse néanmoins savoir que le processus pourrait être rapide.

«Le projet est relativement avancé. Si on décide d’aller de l’avant, ce sera avant la fin du mois de juin. Il va falloir signer avec un entrepreneur et les travaux débuteraient à l’automne», affirme-t-il.