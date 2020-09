Laissé seul, un garçon de trois ans s’enfuit de sa garderie à Saint-Rémi

Un garçon de trois ans s’est enfui de la garderie La Petite Maternelle, le 27 août, après avoir été laissé seul dans une cage d’escalier par la propriétaire des lieux. C’est un passant qui a trouvé l’enfant à l’extérieur. Son père réclame que les propriétaires n’interviennent plus auprès des petits et que le soin des enfants soit laissé aux éducatrices.

La Petite Maternelle est une garderie privée non subventionnée qui accueille près de 80 enfants. Elle est la propriété de Mme Mei Li et de son conjoint, David Yu, depuis 2016.

«Après la récréation du matin, Mme Li a fait monter les enfants à l’étage. Elle avait huit enfants à sa charge. Mon fils ne voulait pas monter. Elle l’a laissé dans la cage d’escalier, ne l’a pas dit aux autres éducatrices et elle l’a oublié là. Mon fils est sorti par la porte de secours et il s’est retrouvé à l’extérieur», raconte Dominique Bourdon, le père du petit Théophile.

Heureusement, un homme qui passait par là a aperçu l’enfant et l’a ramené à la garderie. M. Bourdon demande l’aide de la population pour retrouver cet homme qu’il veut remercier. Il aimerait aussi connaître la vérité sur ce qui s’est véritablement produit.

«On veut trouver le monsieur qui a trouvé mon fils, dit M. Bourdon. Je veux savoir combien de temps il a été dehors. On m’a dit que c’est un homme d’un certain âge. Les éducatrices étaient tellement sur le choc qu’elles n’ont pas pris son nom. On aurait aimé connaître sa version. Nous n’avons pas accès aux preuves vidéos parce que les propriétaires disent que ça n’enregistre pas.»

Alarme

Les propriétaires auraient tenté de faire porter le blâme sur les éducatrices parce que la porte n’était pas barrée.

«Ce sont des portes d’urgence. Elles ne doivent pas être barrées, plaide M. Bourdon. Le problème, c’est qu’elle a laissé mon fils dans les escaliers. Ça fait longtemps qu’on demande de mettre une alarme qui sonne quand cette porte ouvre. Il y en avait une avant, mais ils l’ont enlevée parce qu’ils la laissent ouverte pour aérer cette section.»

Disfonctionnel

Une assemblée des parents a été convoquée par les propriétaires le 31 août. Cette histoire a alors été révélée au grand jour, à la stupéfaction des parents présents.

Le lendemain, au moins une éducatrice était mise à pied et plusieurs autres ont démissionné. Le 2 septembre, les propriétaires ont avisé les parents que la garderie était fermée jusqu’à nouvel ordre.

Gestion

Les propriétaires n’étaient jamais sur place depuis qu’ils ont acheté la garderie, il y a quelques années, selon M. Bourdon. La gestion interne avait toujours été donnée à une directrice. Depuis le mois de juillet, la propriétaire, Mme Li, occupe la fonction de directrice. Elle prend aussi en charge des groupes d’enfants.

«Elle n’a aucune formation ni aucune compétence, déplore M. Bourdon. Elle ne parle pas français et elle baragouine de l’anglais. Les ratios enfants-éducatrices ne sont souvent pas respectés parce qu’elle n’embauche pas assez d’éducatrices. De ce qu’on sait, elle ne change pas les couches non plus. La journée où mon fils a été retrouvé à l’extérieur, on est allé le chercher à 16 h et il avait la même couche que le matin quand on l’a déposé, vers 8 h 30. Sa couche était débordante et son pantalon était mouillé.»

C’est grave, mais ça aurait pu être encore beaucoup plus grave. -Dominique Bourdon

Faits troublants

D’autres témoignages révèlent des faits troublants concernant la gestion de cette garderie par ses propriétaires.

«Mme Li a embauché une de ses amies, qui n’a aucune formation elle non plus. Elle est partie seule avec huit enfants, elle s’est rendue au parc le plus éloigné et elle ne savait pas comment revenir, déplore M. Bourdon. Elle a dû appeler à la garderie et deux éducatrices ont laissé leur groupe pour aller chercher les enfants en voiture. Ils n’étaient pas en danger, mais ce n’est pas normal de faire ça.»

Simon Déziel Houle est le père du petit James qui fréquente lui aussi la garderie La Petite Maternelle. «On a appris beaucoup de choses dans les trois dernières semaines qu’on ne savait pas, dit-il. On a appris que c’est la propriétaire qui s’occupe de nos enfants et elle n’est pas qualifiée. On a des amis qui sont allés chercher leur fille à 17 h, elle avait fait pipi sur elle et n’avait jamais été changée.»

«Les enfants pour elle, ce n’est pas important, poursuit M. Déziel Houle. La garderie c’est une business et tout ce qui compte, c’est l’agent.»

Tutelle

«À la rencontre avec les parents, on avait été clair que si Mme Li se retirait de la gestion de la garderie, il n’y aurait plus de problèmes, rappelle M. Déziel Houle. Elle a juste ri et elle n’a même pas répondu.»

«Que Mme Li soit propriétaire, on s’en fout, mais ça prend quelqu’un de compétent à la direction, estime M. Bourdon. On a porté plainte au ministère de la Famille, dit-il. Cette garderie doit être mise sous tutelle. Les propriétaires ne doivent pas intervenir auprès du personnel ni des enfants. On était très bien servi avec les éducatrices avant que la propriétaire s’en mêle. Il y a eu un bris de confiance et c’est difficile à réparer. On sait que la propriétaire n’a pas les compétences et elle ne fait qu’improviser.»