Lamborghini présente la Huracán EVO Spyder 2020

Article par Sylvain Raymond

Introduite en 2015, la plus abordable des Lamborghini, la Huracán, subira cette année une refonte de milieu de cycle. Elle adoptera au passage une nouvelle appellation, soit Huracán EVO, et le constructeur a récemment dévoilé les premières images avant sa présentation officielle au prochain Salon de l’auto de Genève.

Cette fois, le constructeur de Sant’Agata Bolognese présente la Huracán EVO Spyder, la version cabriolet qui se joindra au coupé et qui sera en vedette sur la scène du kiosque de Lamborghini à Genève. Tout comme le coupé, la Spyder adopte la même mécanique que l’actuelle Huracán Performante, soit un V10 de 5,2 litres développant 640 chevaux pour un couple de 442 lb-pi. Le 0-100 km/ n’est l’affaire que 3,1 secondes, deux centièmes de plus que dans le cas du coupé en raison d’un léger surplus de poids.

La puissance est envoyée aux quatre roues via une boîte automatique à sept rapports avec double embrayage, la seule offerte. Le véhicule hérite également de roues arrière directionnelles contrôlées par une nouvelle unité centrale qui a aussi la main mise sur nombre de paramètres optimisant la performance du véhicule.

Côté style, le bolide « d’entrée de gamme » de la marque profite de quelques changements esthétiques, incluant des retouches aux pare-chocs avant et arrière. C’est surtout la partie arrière qui profite des changements les plus marquants, notamment avec les échappements placés plus en hauteur à l’instar de la Huracán Performante. Dans le cas de la livrée Spyder, sa capote peut être retirée en 17 secondes grâce à une commande électrique et ce, lorsque la voiture roule jusqu’à une vitesse de 50 km/h.

Même chose à bord, l’habitacle profite de quelques retouches optimisant la sportivité et le niveau technologique, notamment avec l’ajout d’un écran de 8,4 pouces sur la console centrale qui permet de contrôler plusieurs fonctionnalités à bord, en remplacement de l’interface classique dont les commandes étaient directement issues de chez Audi.

Alors qu’il s’écoule normalement beaucoup plus de temps entre le dévoilement d’un modèle et de sa variante à toit rétractable, Lamborghini a décidé de faire les choses différemment cette fois. Le Guide de l’auto aura la chance de vous présenter les deux modèles en primeur lors de notre couverture du Salon de l’auto de Genève 2019.