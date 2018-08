L’amphithéâtre à Candiac devient la Scène Cascades

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Le nouvel amphithéâtre au parc André-J.-Côté à Candiac portera désormais le nom de Scène Cascades, à la suite d’un partenariat de 500 000$ entre la Ville et l’entreprise dont le siège social est situé à Candiac.

Concrètement, Cascades Groupe Tissu s’engage à verser 50 000$ sur une période de 10 ans. Le nom de la compagnie est ainsi affiché sur le devant du toit et le nom de Scène Cascades sera utilisé dans les publications de la Ville lorsqu’il sera question de ce lieu. En février, Candiac avait lancé un appel de partenariat afin de trouver un commanditaire pour sa nouvelle infrastructure.

«C’est dans la nature de l’entreprise de redonner à la société et de faire une différence, a affirmé Jean Jobin, président de Cascades Groupe Tissu. De plus, notre siège social se trouve en face de l’amphithéâtre. C’est un magnifique site pour nos employés et les citoyens de Candiac.»

L’installation a été officiellement inaugurée cet été, lors du premier spectacle de la série Candiac en musique. La toiture permanente permet dorénavant d’accueillir de l’équipement sonore et visuel nécessaire, en plus d’assurer la tenue des événements qui s’y tiendront, malgré les conditions météorologiques défavorables.

«Nous voulions léguer une infrastructure de qualité, permanente et durable aux citoyens de Candiac dans le cadre de 60e anniversaire de la Ville, a dit le maire Normand Dyotte. Nous sommes fort heureux de l’entente avec Cascades.»

La scène accueille plus d’une quarantaine d’événements, dont des activités pour les jeunes, du cinéma en plein air, de la Zumba et des soirées de danse en ligne. Jusqu’à 5000 spectateurs peuvent y prendre place.