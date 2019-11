Lancement du programme Biblio-Jeux à la bibliothèque de Candiac

Pour clore la Grande-semaine des tout-petits, la bibliothèque de Candiac lancera, le 23 novembre, le programme Biblio-Jeux. Biblio-Jeux est un répertoire d’activités

de stimulation du langage pour les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs parents. Le programme offre des informations sur l’acquisition du langage et de l’éveil à l’écrit, des stratégies de stimulation du langage à appliquer durant le jeu choisi, ainsi que des suggestions de livres et d’activités pour le retour à la maison.

Entre 10 h et midi le 23 novembre, les familles sont invitées à découvrir, sur place, les jeux de la collection Biblio-Jeux. Une orthophoniste sera présente pour répondre à leurs questions et les guider vers les bonnes ressources.

Dès janvier, des séances de jeux pendant lesquelles les familles recevront des conseils de prévention et d’encadrement du développement du langage par une orthophoniste qualifiée seront offertes à la bibliothèque les 2e samedis du mois.

«L’application de Biblio-Jeux répond à plusieurs objectifs qui auront des retombées positives dans notre communauté. En plus de prévenir les vulnérabilités chez les tout-petits au niveau du développement cognitif et langagier, le programme outille les parents afin qu’ils soient en mesure d’appliquer des stratégies de stimulation du langage pendant le jeu ainsi qu’à la maison», indique la direction de la bibliothèque de Candiac dans un communiqué.

À propos de Biblio-Jeux

Biblio-Jeux est une initiative de l’organisme Trois-Rivières en Action et en Santé, développé par le département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières et les Bibliothèques de Trois-Rivières. En 2017, ces trois acteurs cèdent leurs droits d’auteurs à l’Association des bibliothèques publiques du Québec qui s’occupe d’étendre le programme au reste du Québec.

L’ABPQ s’est adjoint les services de l’artiste jeunesse Steve Beshwaty – illustrateur connu dans l’univers du livre jeunesse – pour revamper le visuel et les illustrations du programme.

(Source: Communiqué Ville de Candiac)