L’animal de la semaine : M. Mittens

Bonjour, je me m’appelle M. Mittens. Je suis un beau mâle de 10 ans. On dit que je suis timide à la première rencontre, mais que si vous me laissez une chance, vous allez découvrir une véritable boule d’amour. Je vous suis dans la chatterie et vous monte sur vos genoux lorsque vous vous assoyiez sur le sol.

J’ai besoin d’une famille calme, sans enfant et sans chien avec beaucoup d’amour à donner.

Vous pouvez venir me visiter à la SPCA Roussillon durant les heures d’adoption. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com

SPCA Roussillon

80, rue Goodfellow à Delson

450 638-9698

info@spcaroussillon.com

Lundi au vendredi: 11 h à 17 h

Samedi et dimanche : 11 h à 16 h