L’appel de candidatures débute pour l’Ordre de Candiac

Pour une deuxième année, Candiac invite les citoyens à soumettre la candidature d’un citoyen de la Municipalité pour souligner son apport.

Le programme de reconnaissance mis en place par la Ville de Candiac en 2019 permet d’honorer, récompenser et reconnaître publiquement des individus et organisations dans 12 catégories.

«Candiac regorge de citoyens, de bénévoles et d’entreprises d’exception qui méritent d’être reconnus et honorés pour leurs réalisations, leur implication et leurs initiatives», souligne le maire, Normand Dyotte.

Un chêne accompagné d’une plaque honorifique seront installés, comme l’année dernière, au parc André-J.-Côté. Comme le gala de la renommée ne pourra pas avoir lieu, la Municipalité remettra l’Ordre de Candiac aux lauréats dans une formule «surprise adaptée à la situation actuelle», au printemps.

Un formulaire est disponible sur le site Web de la Ville au candiac.ca, sous l’onglet Ordre de Candiac pour la mise en candidature. Ils doivent être envoyés par courriel au comptoir-loisirs@ville.candiac.qc.ca, d’ici le 14 février.

Catégories

Prix Hommage aux bénévoles

Catégorie Culture et arts

Catégorie Loisirs

Catégorie Sport

Catégorie Aide à la personne

Catégorie Jeunesse

Prix Citoyen d’exception

Catégorie Altruisme

Catégorie Environnement

Catégorie Culture et arts

Catégorie Sport individuel

Catégorie Sport d’équipe

Prix Bâtisseur

Catégorie Développement et innovation

Catégorie Rayonnement de la Ville