L’application Alerte COVID disponible au Québec

L’application de traçage Alerte COVID, lancée par le gouvernement du Canada il y a deux mois, est désormais disponible au Québec. Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce en fin d’après-midi, demandant aux Québécois de la télécharger en grand nombre.

Alerte COVID, déjà utilisée au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, utilise Bluetooth pour échanger des codes aléatoires avec les téléphones à proximité. Chaque jour, elle vérifie une liste de codes aléatoires provenant des personnes ayant signalé un test positif à l’application. Si un citoyen a eu un contact étroit avec l’une de ces personnes au cours des 14 derniers jours, il recevra une notification.

«C’est une façon de ralentir la transmission», dit M. Legault, demandant aux gens de convaincre leurs amis de s’y inscrire.

Les employés de la santé publique continueront tout de même à faire du traçage «à la main», a assuré le premier ministre.

Entièrement sécuritaire

Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, assure que l’application offre une protection complète des données personnelles de ceux qui l’utilisent.

«Le nerf de la guerre, c’est qu’il faut qu’il y ait le plus grand nombre possible de citoyens qui téléchargent l’application pour qu’elle soit efficace, mentionne M. Caire. Une fois qu’elle est téléchargée, le deuxième enjeu est que les gens qui ont reçu un diagnostic de COVID partagent l’information. Ce sont les deux grands enjeux pour que l’application soit efficace.»

D’un point de vue sécurité, l’application Alerte COVID a été testée par Blackberry, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement fédéral et le Centre gouvernemental de cyberdéfense du Québec.

«On dit souvent que le risque zéro n’existe pas. Mais s’il existait, cette application est probablement ce qui s’en rapproche le plus», a affirmé M. Caire.

«De grâce, téléchargez cette application», a lancé le ministre.

Sports

En début de conférence de presse, François Legault est revenu sur la décision prise en début d’après-midi d’interdire les sports d’équipe et loisirs en zone rouge.

«Ça ne veut pas dire que ce n’est pas important, le sport. Un esprit sain dans un corps sain, c’est encore vrai en 2020. Mais là, c’est une question de vie ou de mort. Il faut faire certains sacrifices pour freiner la propagation du virus», a-t-il soutenu.

«Actuellement, on est rendu à 822 classes qui sont fermées dans le secteur public et privé. Sur un million d’élèves, c’est l’équivalent d’à peu près 2,5% des élèves qui ne peuvent pas aller à l’école. Par contre, quand on regarde les écoles qui ont une infection active, il y en a 666. Ça veut dire 22%. Ça veut dire qu’en ayant le fonctionnement de classes par bulles, on peut limiter les problèmes à 2,5% plutôt qu’à 22%», a-t-il expliqué.