L’arrondissement de Verdun est considéré comme l’un des plus cool de la planète

L’arrondissement de Verdun a été couronné 11 e quartier le plus cool au monde et le meilleur au pays selon le magazine Time Out. Ce sont les citadins qui ont répondu à leur enquête annuelle appelée Time Out Index.

Pour plusieurs, ce quartier de Montréal n’est pas naturellement associé à une ambiance cool où il fait bon vivre.

Sa réputation lui a longtemps fait de l’ombre. Pourtant, les choses ont beaucoup changé durant les dernières années et l’ambiance est plus festive et conviviale qu’elle ne l’a jamais été!

Des critères de sélection intéressants

Pour figurer dans la fameuse liste, il faut répondre à plusieurs critères tels que :

Posséder une culture locale intéressante;

Avoir une bonne offre gastronomique;

Offrir des activités de divertissement;

Avoir une communauté qui propose du soutien et fait preuve de gentillesse, surtout pendant les événements plus difficiles de 2020.

Selon le magazine, les Verdunois ont su se démarquer positivement et tirer profit de la pandémie et de son lot de contraintes.

On l’a aperçu notamment avec la piétonnisation de la rue Wellington qui a permis aux gens de profiter des commerces au maximum.

L’inauguration de la piste cyclable et de la plage de Verdun a également eu son rôle à jouer, spécialement avec un été aussi beau et chaud que celui que l’on a connu en 2020.

Finalement, les musiciens de jazz locaux et les nombreux artistes de rue ont grandement contribué à rendre l’ambiance festive malgré la pandémie de covid-19.

Une mauvaise réputation finalement derrière eux

Le maire de l’arrondissement s’est dit très flatté de sa place dans le classement, et avec raison. En fait, c’est que Verdun traînait une bien mauvaise réputation depuis plusieurs années.

D’abord associé à la guerre des motards des années 1990, le quartier était aussi reconnu comme un endroit où il se vendait beaucoup de drogues.

C’est sans compter son historique de « ville sèche », qui a empêché les bars et les restaurants de servir de l’alcool pendant 139 ans et qui a pris fin tout récemment, en 2015.

Aujourd’hui, au contraire, non seulement la population y est rajeunissante, mais Verdun a aussi connu un renouveau commercial qui le rend plus dynamique que jamais.

Si bien que sa 11e place au classement des 40 quartiers les plus cool de la planète est bien méritée!

Consultez le classement total du magazine Time Out juste ici!