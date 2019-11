L’Aston Martin DBX est le nouveau VUS de luxe de l’heure

Article par Guillaume Rivard

Aston Martin est réputée pour ses belles voitures sport raffinées, mais elle n’avait jamais offert un VUS en 106 ans d’existence. Aujourd’hui, pendant qu’à peu près tous les projecteurs sont braqués sur le Salon de l’auto de Los Angeles, la marque a finalement dévoilé le DBX à Pékin, en Chine.

Il faut savoir que le développement de ce modèle avait débuté en 2015. Décrit comme « le VUS avec l’âme d’une voiture sport », l’Aston Martin DBX promet aux amateurs un style et une polyvalence sans précédent.

Il marque le début de la production dans une deuxième usine d’Aston Martin située à St. Athan, au Pays de Galles.

Une Aston pas comme les autres

Fondé sur une nouvelle plateforme dédiée aux VUS, le DBX est un colosse de 2 245 kilogrammes, un poids qui s’explique en partie par l’extrême rigidité de la structure et le désir d’Aston Martin d’offrir un maximum d’espace dans l’habitacle, capable d’asseoir cinq personnes. Le dégagement pour la tête et les jambes serait le plus important de la catégorie, selon la compagnie.

Le coffre, lui, peut transporter 632 litres de bagages, ce qui est raisonnable, mais on obtient un plus grand volume en repliant les dossiers arrière 40/20/40. La posture basse de ce VUS place également le seuil à une belle hauteur.

Sa suspension pneumatique adaptative, qui comprend des amortisseurs électroniques et un système de contrôle antiroulis électrique, facilite tantôt l’accès et le chargement, tantôt la conduite sur route et hors route.

Évidemment, le DBX regorge de systèmes de sécurité active et d’aides à la conduite, en plus de proposer de nombreux ensembles d’accessoires en option, comme celui pour les animaux de compagnie avec une laveuse portative permettant de nettoyer un chien couvert de boue après une promenade en forêt. Ouf!

Puissant et performant à souhait

Propulsé par une nouvelle version du moteur V8 biturbo de 4,0 litres que l’on retrouve dans la DB11 et la Vantage, le DBX génère 550 chevaux et un couple de 516 livres-pied, atteignant 100 km/h en 4,5 secondes. Attendez-vous à un son remarquable grâce au système d’échappement actif. Par ailleurs, la consommation d’essence sera limitée par un dispositif de désactivation des cylindres et une technologie d’hybridation légère avec batterie de 48 volts.

La boîte automatique à neuf rapports s’associe à un système de transmission intégrale avec différentiel central actif et différentiel arrière autobloquant à commande électronique. Le couple peut ainsi être déplacé avec précision à l’avant et à l’arrière du véhicule ainsi que sur l’essieu arrière. En outre, on nous vante que la direction a été élaborée sur mesure pour offrir une sensation et une réponse semblable à celle d’une voiture de sport.

Chic et branché

L’aérodynamique a joué un rôle important dans le processus de conception, tant pour optimiser la performance que le silence à bord. Esthétiquement, on reconnaît bien le DBX comme un membre de la famille Aston, de la calandre jusqu’au derrière inspiré de la Vantage (voyez la pointe du hayon, la ligne des feux et le sculptage au bas).

Parmi les autres faits saillants, notons le toit panoramique qui s’étend sur toute la longueur, les sièges sport à l’avant garnis d’un cuir pleine fleur Bridge of Weir, la console centrale en pont qui offre à la fois un rangement flexible en dessous et un écran TFT de 10,25 pouces au-dessus (compatible avec Apple CarPlay) et finalement l’instrumentation numérique de 12,3 pouces derrière le volant.

L’Aston Martin DBX peut être commandé dès maintenant à partir de 189 900 $ aux États-Unis (incluant trois ans d’entretien). Son prix canadien reste à confirmer. Les premières livraisons sont prévues au printemps 2020.