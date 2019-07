L’Audi A6 2019 bientôt disponible avec quatre cylindres

Article par Guillaume Rivard

Lorsque l’Audi A6 2019 de nouvelle génération a fait ses débuts l’an dernier, elle s’est pointée au Canada exclusivement en version 55 TFSI avec un V6 turbocompressé de 3,0 litres produisant 335 chevaux. Or, ce n’était qu’une question de temps avant qu’une alternative moins puissante et plus abordable s’ajoute à la gamme.

Hier, Audi a donc donné les détails de la nouvelle A6 45 TFSI de base animée par un quatre-cylindres de 2,0 litres.

Développant 248 chevaux et 273 livres-pied de couple, ce moteur turbo plus compact propulse la berline intermédiaire de 0 à 96 km/h en 6,1 secondes. Tout comme celui de 3,0 litres, il s’accompagne de série d’une boîte à double embrayage S tronic à sept rapports et du rouage intégral quattro.

Bien qu’on ne retrouve pas de système hybride léger avec batterie de 48 volts comme c’est le cas pour le V6, Audi a déjà annoncé qu’une A6 hybride rechargeable, comprenant sans doute un moteur de 2,0 litres, verra le jour d’ici la fin de 2019 – possiblement en 2020 de ce côté-ci de l’Atlantique.

La date de mise en vente et le PDSF de l’Audi A6 45 TFSI à quatre cylindres au Canada seront connus sous peu. Aux États-Unis, ce modèle coûte environ 8% moins cher que celui à moteur V6, alors une structure de prix similaire le placerait à un peu moins de 63 000 $ chez nous.

Si vous désirez en savoir plus, ne manquez pas notre essai routier de la nouvelle A6.