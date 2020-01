L’autre pédago, un nouveau concept de congés pédagogiques à La Prairie

La Ville de La Prairie a annoncé le 28 janvier la mise sur pied du projet-pilote L’autre pédago, un nouveau concept de service pour les enfants et les adolescents lors de certains congés pédagogiques.

«Dans le cadre de sa politique familiale, la Ville souhaite offrir un service complémentaire à ceux des écoles et permettre des moments en famille et entre amis lors des journées pédagogiques. De plus, l’accent est mis sur l’activité physique afin d’encourager les saines habitudes de vie chez les jeunes», explique le maire, Donat Serres.

Ces activités s’adressent aux enfants âgés de 6 à 15 ans ou encore à toute la famille.

Les activités proposées

Bienvenue au gymnase pour des activités libres et gratuites (sans inscription)

Quoi: ballons, filets de badminton, buts de hockey, etc. seront mis à la disposition de tous les membres de la famille.

Quand: 20 mars et 7 février, de 13h à 16h

Fou de la science

Quoi: le prof Dino sera au Centre multifonctionnel Guy-Dupré pour une heure d’expériences avec de la glace sèche. Au programme: explosions, marmites de sorcière ou chant de pinces.

Quand: 7 février

Totalement cirque

Quoi: atelier spécial cirque au Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Quand: 20 mars

Cours gardiens avertis : pour gagner des sous

Quoi: les 11 à 15 ans pourront acquérir les connaissances, la confiance et les compétences nécessaires pour veiller au bien-être et à la sécurité des enfants qui leur sont confiés.

Quand: 20 mars