L’avertisseur de monoxyde de carbone, un allié efficace contre les intoxications

Crédit photo : Depositphotos

Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) souhaite sensibiliser les citoyens aux dangers potentiels d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO).

Le CO est produit lorsqu’un combustible ou un carburant comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane ou le bois ne se consume pas complètement. Il est inodore, incolore, sans saveur et non irritant, donc impossible à détecter pour l’être humain. Annuellement, des centaines d’intoxications, dont environ une quinzaine mortelles, sont causées par le CO au Québec.

Il y a différentes sources de CO: les véhicules ou les outils dont le moteur à combustion est laissé en marche dans un espace clos ou dans un endroit où la ventilation est déficiente et les foyers, les poêles à bois ou à gaz ainsi que les appareils domestiques et de chauffage fonctionnant au gaz naturel, au propane ou autres.

Les intoxications au CO surviennent généralement à la suite d’une mauvaise installation, d’un mauvais entretien ou d’une utilisation inadéquate d’appareils à combustion ou encore d’une ventilation déficiente des lieux.

Les symptômes

Lors d’une faible exposition au CO, les symptômes sont un mal de tête frontal, les nausées et de la fatigue.

Lors d’une exposition moyenne, les symptômes sont un mal de tête frontal persistant avec sensations de battements, des nausées, des vertiges ou étourdissements, de la somnolence, des vomissements, un pouls rapide ainsi qu’une diminution des réflexes et du jugement.

Finalement, à exposition très importante, des faiblesses, des évanouissements, des convulsions, le coma et même le décès peuvent survenir.

Souvent, les symptômes d’une intoxication au CO s’apparentent à ceux d’une indigestion ou d’une grippe sans fièvre.

Prévenir les intoxications

Pour prévenir les intoxications, il est important d’installer des avertisseurs de CO qui fonctionnent bien à de bons endroits, d’utiliser adéquatement et d’entretenir rigoureusement les appareils à combustion et de procéder à une inspection régulière et à un nettoyage des cheminées, des tuyaux et des raccordements des appareils à combustion.

Réglementation

Selon le règlement, il est obligatoire d’avoir un avertisseur de CO dans un logement, un bâtiment hébergeant des personnes vulnérables ou une habitation destinée à des personnes âgées, s’il remplit les conditions suivantes: Il contient un appareil à combustion; Il possède un accès direct à un garage de stationnement intérieur.

Pour plus de renseignements on peut visiter le site Internet du ministère de la Sécurité publique au securitepublique.gouv.qc.ca, sous la rubrique Sécurité incendie.

(Source: Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil)