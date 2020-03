Le 18 mars, c’est la Journée mondiale du recyclage

Depuis plus de 20 ans, la Journée du recyclage existe aux États-Unis et permet de sensibiliser la population à l’importance de recycler et de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. En 2018, le Bureau international du recyclage en a fait une Journée mondiale, soulignée le 18 mars.

La Commission de l’écofiscalité du Canada (CEFC) révèle dans l’un de ses rapports que le Canada produit 2% du volume de déchets générés dans le monde, avec seulement 0,5% de la population mondiale.

Les avantages du recyclage sont pourtant nombreux: baisse des émissions de CO 2 , réduction de la quantité de déchets, économie des ressources naturelles, diminution du gaspillage et réutilisation de plusieurs matériaux. (M.D.)

Conseils pour un meilleur recyclage