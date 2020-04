Le 1er mai, les navires du Canada actionneront leurs sirènes

Les navires actionneront leurs sirènes dans les ports canadiens le 1er mai à midi, à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs. Ils rendront ainsi hommage aux 1,2 million de marins qui assurent l’approvisionnement des pays en aliments, en combustible et en produits essentiels autour du monde pendant la pandémie.

Cette initiative mondiale des associations de l’industrie maritime du Canada, dont la Chambre de commerce maritime, la International Chamber of Shipping (ICS), la Fédération Maritime du Canada et l’Association des administrations portuaires canadiennes vise à reconnaître les marins, ces «héros invisibles du commerce mondial», écrivent-ils dans un communiqué.

«Ce mouvement permettra également d’attirer l’attention sur les problèmes que certains navires internationaux rencontrent, alors que les changements d’équipage sont perturbés par les restrictions imposées sur tout déplacement en raison de la COVID-19, ce qui oblige les marins à rester à bord des navires malgré de longues périodes en mer», ajoute-t-on.

Bien que le gouvernement canadien reconnaisse les équipages de navires comme travailleurs essentiels et qu’il aide le secteur maritime à résoudre les problèmes qui surviennent, la ICS et la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIOT) «encouragent d’autres pays afin qu’ils adoptent des mesures similaires, car ceci demande un effort global», dit-on.

«Nous sommes fiers des marins et de tous les autres travailleurs maritimes qui poursuivent leurs activités paisiblement et de manière efficace afin que les chaînes logistiques puissent continuer leur fonctionnement sans interruptions, souligne le président de la Chambre de commerce maritime, Bruce Burrows. Les Canadiens continuent à recevoir des produits essentiels, comme les grains pour le pain, les pâtes et autres, ainsi que des articles médicaux, malgré les difficultés causées par la pandémie COVID-19.»

Au total, 90% de toutes les marchandises à l’échelle mondiale sont transportées à un moment ou à un autre à bord de navires.

«Au cours de cette pandémie, les défis que doivent surmonter les navires sortent de l’ordinaire, affirme pour sa part le président et chef de la direction de la Chamber of Shipping Robert Lewis-Manning Alors que plusieurs pays interdisent les changements d’équipage et qu’on assiste pratiquement à l’interdiction des voyages internationaux en avion, nombreux sont les gens de la mer qui sont incapables de rentrer chez eux auprès de leurs familles à cause des restrictions sur les changements d’équipage.»