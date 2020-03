Le 28 mars, éteignez vos lumières pour la Terre

Le 28 mars, éteignez vos lumières durant «Une heure pour la Terre» afin de vous connecter à la planète.

À partir de 20h30, heure de l’Est, prenez part à l’édition 2020 de cet événement annuel et mondial visant à sensibiliser les communautés de partout au déclin des espèces.

Au Canada, plus de la moitié des populations d’espèces étudiées ont subi un déclin de 83% en moyenne depuis 1970. D’un point de vue mondial, nous sommes en voie de perdre 67% des populations d’espèces.

Rétrécissement des habitats, pollution, surpêche, espèces envahissantes et dérèglement climatique; les causes susceptibles de pousser une espèce sur six à l’extinction sont multiples et alarmantes.

En éteignant vos lumières, vous démontrez que vous tenez à renverser le déclin des espèces. Visitez connect2earth.org pour mieux partager l’importance que vous accordez à la nature.

(Source: WWF Canada)

Pour lutter contre le déclin des espèces, WWF Canada travaille vers:

• d’importantes mesures de protection au sein des aires marines et côtières;

• des écosystèmes d’eau douce sains;

• des solutions responsables aux enjeux de développement qui soient aussi favorables aux espèces;

• des énergies renouvelables favorables aux espèces;

• une pêche durable à faible impact;

• et la mobilisation des Canadiens autour d’initiatives de conservation.