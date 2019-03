Le babillard communautaire du 27 mars 2019

Crédit photo : Depositphotos

Assemblée de la maison des jeunes de Saint-Philippe

Les membres du conseil d’administration de la maison des jeunes de Saint-Philippe invitent la population à leur assemblée générale annuelle le jeudi 28 mars, à 19h, dans les locaux de la Ville. Un rapport des activités et un rapport financier seront présentés. Les participants pourront également se renseigner sur les différents services offerts par l’organisme et déguster un léger goûter préparé par les jeunes membres. Pour info: 450 659-0428.

Vestiaire Kateri

Première Vente 2019 du Vestiaire Kateri le jeudi 28 mars, de 13h à 20h. Les étiquettes roses seront à moitié prix. De plus, les manteaux de printemps sont sortis. Les clients sont attendus en grand nombre au sous-sol de l’église à Ville Sainte-Catherine.

Maison des aînés à La Prairie

Causerie sous le thème de l’incontinence urinaire avec le Dr Chantal Dumoulin le vendredi 29 mars, de 10h30 à midi. Gratuit. Déjeuner du mois au resto Pétinos à La Prairie le vendredi 5 avril, de 9h à 11h. Causerie «Comment établir la communication pour vivre en harmonie» avec la coach de vie PLN Stéphanie Brais. Gratuit. Pour toutes les activités, il faut s’inscrire au 450 444-6736.

Messe en latin

Une messe en latin sera célébrée le dimanche 31 mars, à 10h, à l’église de Saint-Constant. En ce temps du carême, les participants pourront s’offrir un moment de réflexion accompagné de chants latins et grégoriens d’une autre époque. Certaines parties de la célébration seront également récitées en latin par le célébrant. Bienvenue à tous.

Toastmasters Lemoyne Candiac

Cet organisme sans but lucratif permet aux participants d’améliorer leur capacité à s’exprimer en public. Les réunions ont lieu le lundi, dès 18h45, à la résidence pour aînés Chartwell Le Montcalm à Candiac. La prochaine se tiendra le 1er avril, de 18h45 à 21h, sous le thème d’une «méga improvisation à vos risques et plaisirs». Réservation à info@toastmasterslemoyne.org.

GLBT Montérégie

Rencontres et discussions organisées par le groupe GLBT Montérégie (gais, lesbiennes, bisexuels et trans) de 18 ans et plus tous les mercredis aux deux semaines, de 19h15 à 21h30, au 640, Dorchester à Saint-Jean sur Richelieu. La prochaines le 3 avril. Info: les pages Facebook GLBT Saint-Jean sur Richelieu ou GLBT Montérégie, la ligne d’écoute GLBT-LGBT accessible 24/24h, 7 jours sur 7 au 514 866-0103. Pour d’autres renseignements: Marc au 514 794-2199 ou Denis au 450 358-5055.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à un échange de livre, faire un signet et assister à une démonstration sur la fabrication du pain à la soude irlandais, le 3 avril, à 9h15, au salon vert du Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto au 450 632-2563.

Bazar annuel de la Clé des mots

Le grand bazar annuel de l’organisme d’alphabétisation la Clé des mots aura lieu le samedi 6 avril et le dimanche 7 avril, de 9h à 16h. Au sous-sol, de nombreux articles (bibelots, vaisselle, jouets, jeux, outils, quincaillerie, articles ménagers, chaînes radio, articles de sport, etc.) à vendre. Au 1er étage, une friperie (vêtements, bijoux, souliers, sacs à main, etc.) La bouquinerie sera également ouverte. Les gens doivent apporter leurs sacs. La Clé des mots est au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Déjeuner collectif et inscriptions à l’Éclaircie

Le Centre des femmes l’Éclaircie invite les femmes à se réunir pour un déjeuner collectif le mardi 9 avril, dès 9 h, au centre situé au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. La direction profitera de l’occasion pour inaugurer le nouveau site Internet de l’organisme et les femmes pourront s’inscrire aux activités de la programmation du printemps. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Collecte de sang à Saint-Constant

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine invitent la population à une collecte de sang, le 11 avril, entre 13h30 et 20h, à la caserne des pompiers de Saint-Constant. L’objectif est d’accueillir 100 donneurs.

Soirée de bingo-bénéfice

La population est invitée à participer à une soirée de bingo amusante au bénéfice de l’Église unie St. Andrew’s, située au 11, 4e avenue à Delson, le samedi 13 avril, à compter de 19h. Le coût est de 5$ pour l’entrée (une carte de bingo incluse) et 2$ pour chaque carte extra. Des boissons froides et des collations seront disponibles au coût de 1$. Le café et thé sont gratuits. Il y aura des prix pour les gagnants de bingo et un tirage moitié-moitié. Info: Valerie Epps 514 268-0228.

Marché des artisans à Sainte-Catherine

Toute la population des environs est invitée au Marché des artisans des Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine, le samedi 13 avril, de 10 à 17h au local des Chevaliers de Colomb situé au 5860, boul. Saint-Laurent. Info: 450 638-1607.

Club de l’âge d’or Kateri

Le Club de l’âge d’or Kateri organise un souper poulet et danse le samedi 13 avril, à 17 h30, au Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le coût du billet est de 15$ pour les membres et de 18$ pour les non-membres. Choix de cuisse ou poitrine à l’achat des billets vendus exclusivement à l’avance. Aucun billet à la porte. Pour s’en procurer, Monique au 450 718-1108.

Jeux libres pour enfants

Le programme «jeux libres» de S.Au.S (Soutien autisme support) a lieu tous les dimanches matin, de 10h à midi, à l’école Plein-Soleil à Candiac, jusqu’au 14 avril. Des activités gratuites pour les familles avec un ou des enfants atteint d’un TSA. Maman et papa peuvent regarder pendant que les enfants jouent avec les jouets adaptés: jouets d’équilibre, tentes, tunnels, traîneau à roulettes, ballons sauteur, balles sensorielles, etc. sous la supervision d’un membre de l’équipe S.Au.S. Info: www.s-au-s.org .

Rallye annuel Optimiste

La 14e édition du Rallye Optimiste de Sainte-Catherine, en collaboration avec Le Reflet, aura lieu samedi le <@Rb>27 avril<@$p>, sous le thème «Zombie en liberté». Rallye et souper: 35$. Pour information et billets, contacter un membre du Club Optimiste Sainte-Catherine ou Maurice Cotnoir au 450 632-5607. L’inscription des participants débutera à 9h au centre municipal Aimé-Guérin. Souper au même endroit.

Voyage de la FADOQ Saint-Rémi

Le club FADOQ Saint-Rémi organise un voyage au Parlement à Québec, les 11 et 12 juin, pour tous, soit membres et non membres. Les participants pourront assister à la période de questions des députés. L’hôtel et le coût des repas restent à confirmer pour le groupe de 55 personnes. Le départ se fera à 11h du stationnement de l’église à Saint-Rémi. Le retour se fera le lendemain en soirée. Pour réserver sa place, il suffit de téléphoner à l’agence de voyage Clair de lune au 450 454-7555. Les places dans l’autobus sont attribuées selon l’ordre des inscriptions. Pour recevoir tous les détails par courriel, écrire à : fadoqstremi@gmail.com ou appeler Claudine Caron au 514 717-4927.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Pour plus d’information: www.amitiematernelle.com.

Groupe de soutien pour gens en deuil

La Paroisse St-Constant offre des groupes de rencontres pour personnes endeuillées au presbytère de Saint-Constant. Les prochaines rencontres débuteront le mercredi 22 mai, de 19h à 21h. Partage et guérison ensemble de cette douloureuse condition en toute confidentialité et douceur. Pour s’inscrire, contacter Linda au 450 635-1404, poste 10.

Bénévoles recherchés pour le mois de la jonquille

La Société canadienne du cancer est à la cherche des bénévoles responsables de points de vente et de bénévoles responsables de l’accueil et de la vente de jonquilles pour les secteurs de Saint-Constant et Candiac. Info: Karine Bourgeois au 1 888 296-8570 ou au karine.bourgeois@quebec.cancer.ca.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Les rencontres de prière ont lieu tous les mardis, à 14h, à l’église La Nativité de La Prairie, du 19 mars au 11 juin inclusivement. Prière pour la paix dans le monde. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, à l’église La Nativité de La Prairie. Info: Colombe 450 444-0840, secrétariat de la paroisse, 450 659-1133.

Cadets de Ligue navale à Sainte-Catherine

Inscriptions en tout temps. Les cadets de la Ligue navale à Sainte-Catherine s’adresse aux 9 à 12 ans. Les personnes intéressées sont invitées aux activités qui ont lieu au Centre communautaire Aimé-Guérin à Sainte-Catherine les vendredis, de 18h30 à 21h.