Le Bloc québécois ne peut pas soutenir le budget fédéral, dit Alain Therrien

En réaction au dépôt du budget fédéral effectué le 19 avril, le député de La Prairie et leader parlementaire du Bloc québécois estime que le gouvernement libéral a choisi de renoncer à l’appui de son parti puisque les ressources pour la santé et les aînés sont, selon ses dires, insuffisantes.

«Le Bloc ne peut pas soutenir un budget qui délaisse le réseau de la santé et les 65 ans et plus, les plus grandes victimes du sous-financement fédéral», soutient M. Therrien.

Celui-ci ajoute que l’appui de son parti à la santé et aux aînés ne vacille pas et n’est pas à négocier.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet soulève que le parti avait posé deux conditions «sans équivoque» afin d’appuyer le budget, soit une augmentation durable et sans condition des transferts en santé ainsi que la hausse de la pension de vieillesse de tous les aînés dès 65 ans.

«Les libéraux savaient quoi faire pour obtenir notre soutien. Par deux fois, ils ont décliné. Justin Trudeau a donc perdu l’appui du Bloc québécois à son budget», affirme-t-il.