Le bluesman Harry Manx de passage au Québec

Contrairement à certains artistes, le bluesman Harry Manx aime bien revenir au Québec à la saison froide. Il sera de retour à la Salle Albert-Dumouchel de Valspec le vendredi 1er février.

L’artiste domicilié en Colombie-Britannique avait fait bonne impression lors d’une première visite à Valleyfield en 2016 pour présenter son 12e album, 20 strings and the Truth.

Cette fois, il vient présenter son prochain album intitulé Hell Bound for Heaven qu’il a enregistré en compagnie de Steve Marriner, un harmoniciste qui a notamment fait sa marque avec le groupe Monkey Junks. Ceux-ci offriront d’ailleurs une performance lors du prochain gala du «Maple Blues Awards», présenté trois jours plus tard, le 4 février, à Toronto.

«C’est un album orienté principalement vers le blues et le gospel, avec des chansons originales et quelques reprises, mentionne le sympathique guitariste. C’est important d’identifier une ligne directrice pour un album et c’est ce que nous avons fait lorsqu’on s’est mis à la tâche dans mon studio situé l’île Saltspring sur la côte du Pacifique.»

Avec son jeu de guitare et sa voix éraillée, typique au blues, Harry Manx est devenu un incontournable, non seulement au Canada, mais dans plusieurs pays où il s’est gagné un fidèle auditoire.

Sur un de ses plus récents albums (15e) intitulé Faith Lift, il a réarrangé ses meilleures chansons dans une formule guitare-voix, avec l’apport du Sydney Opera String Quartet. Dans ce nouveau format ses œuvres atteignent ainsi une profondeur nouvelle et enveloppante.

Mais même s’il a présenté quelques concerts avec ce quatuor à cordes, il n’a jamais pu partir en tournée, comme tel; bien qu’on ait pu les voir il y a deux ans au Monument National, lors du Festival de jazz de Montréal.

Les billets sont en vente aux guichets de Valspec ou via le site www.valspec.com.