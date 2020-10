Le c.a. du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries est nommé

Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) est connu. Il est formé de 15 administrateurs qui sont entrés officiellement en fonction le jeudi 15 octobre.

Il est composé de cinq parents d’élèves, d’autant de membres de la communauté et d’autant de membres du personnel scolaire. Leur premier conseil d’administration a eu lieu le 20 octobre, en mode virtuel.

«Le rôle des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire est d’assurer une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que ses établissements bénéficient de conditions optimales

pour la réalisation de leur mission éducative», explique le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries dans un communiqué.

Cette entité remplace les commissaires, autrefois élus à l’époque des commissions scolaires. Il y a quelques mois, ce mode de gouvernance a été revu par les modifications de la Loi sur l’instruction publique.

Sélection

Le processus de sélection des membres s’est déroulé entre le 1er et le 13 octobre. Une cinquantaine de personnes ont posé leur candidature dans la catégorie communautaire, tandis qu’une dizaine sollicitaient les cinq places réservées au personnel scolaire. Dans la catégorie parents, un choix a été nécessaire dans deux districts, les trois autres ayant été élu par acclamation.

Les élus ont été désignés par vote électronique. Les membres du Comité de parents ont élus leurs pairs. Idem pour le personnel scolaire. Ces 10 élus ont ensuite choisi les cinq membres de la communauté.

Cinq substituts aux personnes désignées dans la catégorie membres du personnel ont aussi été nommés advenant une vacance à un poste, ainsi qu’un membre non-votant en appui à la direction générale. Ce dernier a été dévolu à Carole Champagne, agente d’administration à la direction générale.

Les membres du conseil d’administration jouissent d’allocations de présence aux réunions. Le salaire maximum est de 4000$ par an pour le président, de 3000$ pour le vice-président et de 2000$ pour les autres membres.

«Félicitations à celles et ceux qui ont été désignés. Ce sera un plaisir de collaborer avec vous aux travaux de notre nouvelle instance. Merci aussi à celles et ceux qui ont proposé leur candidature. Votre intérêt et la confiance démontrée par vos mises en candidatures sont des éléments importants pour notre organisation», a dit la directrice générale du centre de services scolaire, Kathlyn Morel.

Composition du conseil d’administration

Membres parents

Patrick Boucher, district no 1

Denis Lefebvre, district no 2

Michelle Morin, district no 3

Frédérick Levasseur, district no 4

Gilles Montreuil, district no 5

Membres représentants de la communauté

Gauthier-Pépin, catégorie 18 à 35 ans

Isabelle Leduc, catégorie milieu communautaire

Yves Pelletier, catégorie finance

Karine Whelan, catégorie milieu municipal

Alexandre Lessard, catégorie gouvernance

Membres représentants du personnel CSSDGS

Marie-Josée Bibeau, représentante du personnel d’encadrement

Nathalie Bérubé, représentante des directions d’établissement

Dominic Loiselle, représentant des enseignants

Pamélie Bélanger, représentante des professionnels non enseignants

Carole St-Arnaud, représentante du personnel de soutien