Le camion retrouvé à Saint-Catherine, puis son chargement, à Henryville

Deux semaines après avoir retrouvé un camion volé à Sainte-Catherine, la Régie de police Memphrémagog a retracé l’équipement de 862 000$ qu’il transportait.

«Le 24 août, vers 14h, nous avons reçu de l’information du centre d’appel de repérage à l’effet que l’alarme sur la foreuse avait sonné et que celle-ci était dans le secteur d’Henryville à un endroit fixe», affirme la lieutenant Nathalie Fréchette, du corps policier de l’Estrie.

La Régie de police Memphrémagog a demandé l’assistance de la Sûreté du Québec et de la MRC du Haut-Richelieu «pour maintenir une surveillance près des lieux, le temps que nos enquêteurs se rendent sur place», poursuit-elle.

La Régie de police Memphrémagog a obtenu un mandat, afin de vérifier les bâtiments et conteneurs sur ce terrain, tenu secret pour ne pas nuire à l’enquête.

En plus de la foreuse industrielle, les policiers ont mis la main sur un camion Kenworth 2019 volé à Sherbrooke et une remorque volée à Granby, ainsi que 1200 plants de cannabis. On ignore si des arrestations ont été effectuées.

Rappel des faits

Le 11 août, la Régie intermunicipale de police Roussillon avait trouvé à Sainte-Catherine un camion volé à Magog quelques heures plus tôt grâce au système de repérage du véhicule. La foreuse et la remorque sur laquelle celle-ci se trouvait avant cependant disparu.