Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries donne un cours de lancement d’entreprise

Envie de vous lancer en affaires? Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries à La Prairie démarrera sa 3e cohorte virtuelle sur le lancement d’une entreprise, le 18 janvier.

Ce cours du ministère de l’Éducation permet aux participants d’obtenir une attestation de spécialisation professionnelle.

«Il a pour objectif d’aider les entrepreneurs en prédémarrage et démarrage (moins d’un an en affaires) dans l’élaboration de leur plan d’affaires et prévisions financières. Il leur apprendra les meilleures pratiques en marketing, comptabilité, finance, vente, gestion des ressources humaines et des opérations», affirme l’organisme.

En raison de la pandémie, le Centre d’entrepreneuriat a dû adapter ses façons de faire. Les formations seront données en mode virtuel pour une troisième fois. Deux cohortes, pour un total d’une trentaine de participants, ont suivi le cours en ligne par le passé. Les cours se donnent pendant 10 semaines à raison de deux matins par semaine.

Avis aux intéressés, il reste encore quelques places. C’est gratuit en ligne, contrairement à 60$ en présence.

Mission

Créé en juin 2017, le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries a pour objectif de proposer une offre de service diversifiée, tant par la formation, l’accompagnement et le soutien, afin d’offrir la possibilité aux entrepreneurs de la région de réaliser leurs projets et objectifs d’affaires.

Pour plus d’information sur la formation, il faut écrire à l’adresse suivante: info@cedgs.ca.