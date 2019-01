Le CES 2019 sera fort en nouveautés automobiles

Article par Sylvain Raymond

Le Consumer Electronics Show (CES) s’apprête à ouvrir ses portes une fois de plus cette année à Las Vegas.

C’est à cet endroit que l’on peut découvrir les plus récentes innovations et nouveautés dans tout ce qui touche l’électronique et les technologies. Télévision 8K, maison intelligente, réfrigérateur sorti tout droit d’un film de science-fiction, le CES est une véritable immersion dans le futur qui nous permet aussi de découvrir là où l’industrie automobile se dirige.

C’est d’ailleurs au CES 2017 que nous avions découvert le technologie MBUX de Mercedes-Benz, cette dernière maintenant offerte à bord de la nouvelle Classe A.

Le CES est donc devenu un territoire fertile pour les constructeurs automobiles qui en profitent pour dévoiler leur dernières avancées en matière de technologie, de motorisation électrique, de conduite autonome et même parfois de nouveaux modèles.

C’est le cas de Nissan qui devrait dévoiler cette année sa Leaf Plus dotée d’une autonomie électrique supérieure qui devrait s’aligner avec celle de la Chevrolet Bolt et de la Tesla Model 3. Bien entendu, elle sera vendue à un prix supérieur à la Leaf régulière. Nissan nous promet également une nouvelle technologie qui permettra de voir l’invisible, cette dernière alliant des informations du monde réel et virtuel afin de vous présenter la route comme jamais auparavant.

Mercedes-Benz compte quant à elle présenter en primeur mondiale la toute nouvelle Classe CLA, un modèle qui devrait également hériter d’une panoplie de nouveautés technologiques. La voiture autonome sera une fois de plus au cœur du CES et si vous vous demandez à qui diable servira la voiture autonome, voici qui pourrait vous éclairer.

Ne manquez pas notre couverture complète dans la section CES du Guide de l’auto dès la semaine prochaine!