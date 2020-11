La technologie des thermopompes a évolué au point qu’elles gagnent en popularité dans les climats plus froids, comme ici au Québec. Vous pourriez envisager une thermopompe vous-même, pour compléter un autre système de chauffage, remplacer vos systèmes de chauffage et de climatisation existants par une solution unique, augmenter votre efficacité énergétique et réduire vos coûts énergétiques. Vous avez peut-être même emménagé dans une maison qui utilise déjà une thermopompe.

L’utilisation d’une thermopompe est relativement simple, mais il est primordial d’en faire l’entretien régulièrement afin de maximiser son efficacité et sa durabilité. La plupart des travaux d’entretien devraient être confiés à des spécialistes en systèmes de thermopompe, même si certains peuvent être réalisés par les propriétaires. Afin de garantir le bon fonctionnement de votre système, voici le checklist pour l’entretien de thermopompe que devrait suivre votre technicien.

Les thermopompes ont-elles besoin d’un entretien régulier ?

Comme pour tout système de chauffage ou de climatisation, une thermopompe bénéficie d’un entretien préventif de routine. Selon les experts, la différence de consommation d’énergie entre une thermopompe bien entretenue et une thermopompe négligée varie de 10% à 25%.

L’entretien régulier de la thermopompe contribue à maintenir le fonctionnement efficace du système. Cela permet également d’éviter d’endommager le compresseur et d’autres composants.

Ainsi, en plus de maintenir la fiabilité de votre système de thermopompe, un entretien régulier réduit le risque de devoir faire faire des réparations potentiellement coûteuses.

Le checklist pour l’entretien de thermopompe

Pour l’entretien préventif de routine de votre thermopompe, faites appel à un technicien spécialisé en CVC pour effectuer les tâches suivantes :

– Inspecter les conduits, filtres, ventilateur et serpentin intérieur

– Nettoyer le serpentin intérieur et le bac de récupération

– Rincer et nettoyer la conduite de vidange

– Diagnostiquer et sceller les fuites dans les conduits

– Vérifie la pression de refoulement de la conduite et du système

– Mesurer et vérifier la charge de réfrigérant

– Rechercher et réparer toute fuite de réfrigérant

– Lancer un cycle de dégivrage et vérifier la séquence appropriée

– Inspecter le câblage électrique et remplacer le filage endommagé

– Nettoyer et resserrer les connexions au besoin

– Vérifier l’équilibre et la propreté de la roue du ventilateur

– Inspecter et lubrifier les moteurs et les roulements, ainsi que les courroies

– Vérifier les commandes électriques et tester le fonctionnement du thermostat

– Inspecter l’unité de condensation extérieure et le bac de base pour l’équilibre et la propreté.

– Vérifier que les capteurs de température extérieure sont correctement situés

– Le cas échéant, fonctionnement correct du système de chauffage d’appoint

– En cas de chauffage d’appoint par combustion, l’inspection doit également couvrir le raccordement de gaz et le système d’échappement.

Une thermopompe comporte de nombreuses pièces et elles doivent toutes fonctionner correctement pour assurer le confort, la qualité de l’air intérieur et l’efficacité énergétique. L’installation et l’entretien de la thermopompe peuvent être difficiles lorsque les techniciens manquent d’expérience avec la technologie CVC, d’où l’importance de travailler avec un entrepreneur qualifié.