Le Chevrolet Blazer gagne un moteur turbo pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Interrogé plus tôt cette année sur la possibilité d’ajouter un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres à la gamme du Chevrolet Blazer pour 2020, le responsable des communications de GM Canada s’était contenté de nous dire qu’il « serait logique d’en arriver là ».

On peut maintenant vous l’annoncer, car le constructeur vient de confirmer la nouvelle à Car and Driver.

Portant le nom de code LSY, ce moteur a été offert avec le Chevrolet Traverse à la suite de sa refonte de 2018, mais il ne figure maintenant plus au catalogue. On le retrouve aussi dans le tout nouveau Cadillac XT4 et, à compter de cet automne, dans le GMC Acadia 2020 modernisé. Le Blazer emboîtera le pas en même temps.

Le moteur turbo de 2,0 litres s’appuie sur la technologie de commande des soupapes novatrice trois modes de GM pour varier la levée des soupapes dans toute la plage de régimes et optimiser les performances. Il exploite également un système de gestion active du carburant qui désactive deux cylindres dans certaines conditions pour optimiser le rendement énergétique. Les cotes de consommation des Blazer et Acadia 2020 n’ont cependant pas encore été annoncées.

Le turbocompresseur à double volute est conçu pour améliorer le couple à bas régime. Les 258 livres-pied sont disponibles entre 1 500 et 4 000 tours/minute, tandis que la puissance s’élève à 230 chevaux – sept de moins que dans le XT4.

Une boîte automatique à neuf rapports sera jumelée de série, comme avec le moteur atmosphérique de 2,5 litres et le V6 de 3,6 litres, qui génèrent respectivement 193 et 305 chevaux. Dans tous les cas aussi, une fonction d’arrêt/démarrage automatique du moteur est incluse.

Le prix du Chevrolet Blazer 2020 muni du quatre-cylindres turbocompressé devrait débuter quelque part entre le modèle de base à traction de 2,5 litres (35 100 $) et le moins cher des modèles à rouage intégral de 3,6 litres (40 895 $).