Le Chevrolet Silverado HD 2020 sera encore plus fort que le GMC

Article par William Clavey

Tel un combat en direct de gladiateurs romains, les constructeurs américains dévoilent, un à un, les plus récentes moutures de leurs camionnettes ouvrières.

Il y a quelques semaines, nous étions exposés au tout nouveau GMC Sierra HD 2020, un camion turbodiesel développant un couple de 910 lb-pi capable de remorquer jusqu’à 30 000 livres (13 607 kg).

Nous étions certains que le Chevrolet serait identique. Après tout, il est alimenté par le même moteur. Eh bien non. Il se trouve qu’il sera encore plus costaud.

Force brute

Prévu pour être dévoilé au Salon de Chicago cette semaine, le Chevrolet Silverado HD 2020 aura le même moteur V8 turbodiesel Duramax de 6,6 litres que son cousin, d’une puissance de 445 chevaux.

Mais bien qu’il soit assemblé sur sensiblement le même châssis, et que son moteur développe le même couple que le Sierra, le Chevrolet pourra tirer une charge pouvant aller jusqu’à 35 500 livres (16 102 kg), faisant de lui une machine de travail non seulement plus musclée que le Sierra, mais aussi le nouveau Ram HD (35 100 lb / 15 921 kg) et le Ford Super Duty actuel (32 500 lb / 14 741 kg).

C’est intrigant, car le Silverado HD viendra, lui aussi, équipé d’une boîte automatique Allison à dix rapports. Nous imaginons que cet écart dans les spécifications est le résultat d’une calibration différente du moteur et de la boîte de vitesses, ou de ratios de différentiel différents.

L’autre distinction entre les deux : le Silverado HD pourra être propulsé par un nouveau V8 à essence, aussi d’une cylindrée de 6,6 litres, produisant 401 chevaux et un couple de 464 lb-pi. De plus, Chevrolet a annoncé une charge utile de 7 466 livres (3 386 kg) pour son nouvel engin, des données que nous n’avons toujours pas obtenues du côté de GMC.

Et comme ses nouveaux concurrents du côté de Ford et Ram, le Chevrolet Silverado HD 2020 – offert sous les déclinaisons 2500HD et 3500HD – sera équipé des plus récentes technologies en matière de remorquage permettant de mieux guider une grosse remorque.

Prévu pour les concessionnaires canadiens cet été, le nouveau Silverado HD s’offrira sous les variantes LT, LTZ et High Country, avec roues arrière simples ou doubles. Les prix seront dévoilés peu avant sa sortie officielle.