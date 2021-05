Le CISSS de la Montérégie-Ouest s’attaque à la COVID longue

Les gens frappés par la COVID peuvent présenter des symptômes plusieurs semaines après l’infection. Afin de prendre en charge ces patients atteints par la COVID longue, le CISSSMO se dote d’une équipe multidisciplinaire.

On évalue à 12 000 le nombre de personnes qui ont été affligées par la COVID sur le territoire du CISSSMO. De ce groupe, 10 % peuvent ressentir une cinquantaine de symptômes plus de quatre semaines après le dépistage. Ceux-ci peuvent être la fatigue extrême, de l’essoufflement ou une perte de concentration.

«Ces symptômes persistants sont handicapants, explique Simon Décary, pht, PhD au Laboratoire de recherche sur la réadaptation axée sur le patient à l’Université de Sherbrooke. On doit éviter de repousser les limites de la maladie parce que les rechutes sont possibles. »

La guérison de la COVID longue passe par le repos, même si des impacts peuvent survenir lors du retour au travail. «Soyez compatissant avec vous-mêmes», a ajouté M. Décary.

Le CISSSMO devient le premier CISSS au Québec à mettre en place cette approche de prise en charge. On évalue qu’on pourra prendre davantage de patients en charge tout en requérant moins de ressources.

Le projet est le fruit d’une collaboration entre le CISSSMO et le centre de recherche sur la réadaptation axée sur le patient de l’Université de Sherbrooke. Un financement de 1,3 M $ est requis pour former une vaste équipe de professionnels de la santé et mettre le projet en place pour la prochaine année.

«Depuis près d’un an, le CISSSMO travaille avec l’équipe de Simon Décary pour un projet entourant la COVID, a résumé Sophie Poirier, Ph.D, directrice adjointe aux services multidisciplinaires – qualité et évolution de la pratique au CISSSMO. On a vite fait 1+1 et on avait quelque chose à développer pour notre population. »

Annik Jobin, conseillère-cadre à l’innovation et au développement des outils cliniques au CISSSMO, décrit le projet comme une belle symbiose entre la recherche et l’innovation.

Un véritable écosystème de professionnels de la santé a été créé. Celui-ci implique les médecins de famille et les infirmières de première ligne d’abord. Mais également les ergothérapeutes et les physiothérapeutes. Des professionnels de vastes horizons comme les nutritionnistes ou en soutien psychosocial pourront compléter aux besoins.

Le tout se déploiera par des ateliers en ligne et des consultations en télé-soins.

Déjà possible de s’inscrire

Une cinquantaine de professionnels du CISSSMO ont suivi une formation à propos du traitement de la COVID longue. S’ajoutent près de 80 des quelque 200 médecins du réseau de la santé local qui ont déjà suivi une formation hier.

Les citoyens desservis par le CISSSMO qui suspectent être affligés par des symptômes persistants du coronavirus peuvent déjà s’inscrire via le site Santé Montérégie. Le 1 844 699-6598 et le readaptation.covid.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca sont deux autres options pour obtenir des renseignements.

Pour être admissible, il faut résider sur le territoire du CISSSMO et toujours présenter au moins trois symptômes quatre semaines après l’infection.

L’équipe est prête à prendre en charge les quelque 1200 patients atteints de la COVID longue en Montérégie au cours de la prochaine année. S’ajoutent entre 400 et 600 consultations par l’équipe interprofessionnelle greffée autour de l’écosystème.