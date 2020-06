Le Club de lecture d’été s’adapte à la pandémie à Sainte-Catherine

«La pandémie actuelle ne doit pas mettre un frein à la lecture!» dit l’équipe de la bibliothèque de Sainte-Catherine qui donne rendez-vous aux jeunes lecteurs pour une nouvelle édition du Club de lecture d’été TD. Cette année, elle combinera des activités en ligne et les «Aventures estivales», soit des rendez-vous ludiques qui se tiendront du 22 juin au 14 août.

La réputation du Club de lecture TD de Sainte-Catherine n’est plus à faire: sa bibliothèque est lauréate du 2e Prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD 2019, un concours soulignant l’originalité de la programmation offerte par les bibliothèques publiques.

Les Aventures estivales

De l’art, du bricolage, des jeux et bien d’autres découvertes; les Aventures estivales promettent du divertissement et beaucoup de petits plaisirs… sans contact et à deux mètres de distance. À noter qu’en raison des circonstances entourant la COVID-19, les activités s’adresseront uniquement aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Les groupes seront constitués d’un maximum de 8 participants. Les inscriptions pour les ateliers du 22 juin au 3 juillet débutent le 15 juin et sont réservées aux détenteurs de la carte du citoyen ou du voisin.

Le volet grand créateurs invite les jeunes participants à bricoler des créations écolos pour épater la famille et leurs amis. On y créera notamment des œuvres d’art avec la nature et un capteur de rêves à partir de tissus recyclés. Cette activité très tendance incitera les jeunes à découvrir de futurs trésors ans les placards et les lingeries!

Le volet Joue le jeu propose un scrabble géant réinventé et créatif, adapté aux règles de distanciation. De quoi piquer la curiosité des jeunes amateurs des mots lors des beaux avant-midis d’été. Autre animation inédite prévue au volet Joue le jeu, le Hockey des couleurs en surprendra plus d’un. Adaptée à la distanciation physique, cette activité ludique promet de tenir les jeunes en haleine!

Un Club de lecture d’été TD en ligne

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Il est conçu pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie! Plus de détails à clubdelecturetd.ca.

Cette année, le Club sera entièrement virtuel, il n’y aura donc pas de distribution de matériel à la bibliothèque. Les titres vedettes sont disponibles sur le site du Club de lecture d’été TD. Les participants pourront emprunter d’autres ouvrages grâce aux services de prêt numérique et de Prêt pour emporter de la bibliothèque de Sainte-Catherine.

Les activités du Club de lecture d’été TD, incluant les Aventures estivales, sont gratuites.

Pour s’inscrire au Club de lecture d’été TD, découvrir les activités offertes en ligne et consulter les titres vedettes : clubdelecturetd.ca

Pour consulter la programmation détaillée des Aventures estivales et s’inscrire : vdsc.ca/aventures.

(Communiqué : Ville de Sainte-Catherine)