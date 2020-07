Le Club de marche dynamique Roussillon ajoute Candiac à son circuit

Le Club de marche dynamique Roussillon a repris du service en respectant la distanciation physique de 2 m et se rend à Candiac depuis le 29 juin.

Il y est tous les lundis soir au parc André-J.-Côté, à 18h30, et les samedis au parc Haendel, à 8h et à 9h. La Ville leur permet de marcher, alors que 80% de leurs trajets réguliers ne peuvent être effectués ailleurs dans la région du Roussillon, à Boucherville, Brossard et Montréal, en raison de la disposition des rues.

Les membres doivent s’inscrire, puisque les marches d’essai sont impossibles présentement, vu le contexte de la pandémie. Tous les détails à ce sujet et pour s’inscrire sont disponibles au clubdemarchedynamique.com.