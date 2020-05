Le Complexe le partage innove avec un souper gastronomique virtuel

La COVID-19 n’est pas venue à bout d’annuler le souper gastronomique annuel du Complexe le partage, mais oblige l’organisme à s’adapter. Celui-ci se tiendra en mode virtuel, le 12 septembre.

«Pour un coût de 100$, le participant recevra un souper gastronomique froid préparé par le M resto bar [à Sainte-Catherine] et le Traiteur Leblanc [à La Prairie], plus un accord mets et bières du commerce Ça coule à flots [à Saint-Constant], une demi-bouteille de vin et une décoration de table offerte par le compagnie 3-5Set [de Léry]», explique Frédéric Côté, directeur général de l’organisme.

Pour lui et les membres du conseil d’administration, il est important «d’être le plus local possible» et «d’encourager les gens qui nous ont encouragés dans le passé», poursuit-il.

À 17h30, les participants devront ouvrir une application sur leur tablette ou leur ordinateur, afin de déguster leur repas en mode virtuel avec les autres convives. Pendant une heure et demie, il y aura de l’animation faite par l’humoriste Pierre Hébert qui prend la relève de Chantal Lamarre, de la musique et des discours traditionnels.

«On vous annonce en primeur qu’il y aura une très grande nouvelle par rapport aux friperies ce soir-là», complète Hugo Bélanger, président du conseil d’administration, dans une vidéo annonçant la nouvelle mouture de l’activité.

«Le nombre de participants est illimité.» -Hugo Bélanger, président du conseil d’administration du Complexe le partage

Financement important

Le souper gastronomique est une source de financement importante pour l’organisme qui aide les gens les plus démunis. L’an dernier, la troisième édition a permis de récolter 39 000$ grâce à 270 invités.

L’activité est d’autant plus importante que les besoins en aide alimentaire ont explosé pendant la pandémie et que les friperies sont actuellement fermées. Celles-ci constituent la source principale de revenus du Complexe le partage.

Pour réserver sa place au souper gastronomique, contacter Mélanie Blouin par courriel à mblouin@lepartage.org ou au 450 444-0803.