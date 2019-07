Le compte de taxe scolaire à la baisse en 2019-2020

Les contribuables du territoire de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) qui recevront leur compte de taxe scolaire à la mi-juillet constateront une baisse du montant à débourser pour l’année 2019-2020.

La CSDGS explique cette diminution par l’adoption d’une nouvelle loi en avril visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire. Ce dernier a été établi à 15 sous du 100$ d’évaluation par le ministère de l’Éducation, soit une réduction de 11,1% par rapport au taux de l’année 2018-2019.

L’exemption sur le premier 25 000 $ d’évaluation taxable de la valeur imposable de la propriété sera également maintenu.

Pour une maison d’une valeur de 300 000$, cela signifie que le compte de taxe scolaire passera de 490,38$ en 2018-2019 à 435,93$ en 2019-2020.

La diminution sera compensée par la subvention d’équilibre fiscal du ministère de l’Éducation, fait savoir la CSDGS.

«Il sera donc possible d’assurer le financement des besoins de la CSDGS et de ses établissements. Nos élèves, jeunes et adultes, continueront d’avoir les mêmes moyens mis à leur disposition afin de persévérer et de réussir au sein de nos établissements. Notre clientèle est au cœur de nos priorités et il est essentiel pour nous de financer le même niveau de service», a dit la présidente du conseil des commissaires de la CSDGS Marie-Louise Kerneïs, par voie de communiqué.

Les deux versements devront êtres faits au plus tard le 9 août et le 1er novembre.

«Tous les comptes de la taxe scolaire de la CSDGS ayant un solde inférieur à 2$ n’ont pas été mis à la poste. Il est possible que des propriétaires fonciers ne reçoivent pas de compte si la valeur de la propriété taxée est de 25 000 $ et moins, puisque dans ce cas, leur compte sera à zéro», indique la CSDGS.