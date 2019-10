Le concept Lexus LF-30 Electrified dévoilé à Tokyo

Article par Michel Deslauriers

TOKYO, Japon – Comme plusieurs manufacturiers automobiles, la Toyota Motor Company électrifiera son avenir avec le développement de nouvelles technologies hybride rechargeable et à pile à combustible à hydrogène, mais aussi de motorisations 100% électriques.

La marque Lexus bénéficiera également de ces nouvelles formes d’électromobilité, et pour démontrer ce que l’on nous réserve pour l’avenir, le concept Lexus LF-30 Electrified a été révélé au Salon de l’auto de Tokyo cette semaine.

Son nom signifie Lexus Future, mais indique aussi le 30e anniversaire de la marque, qui a lancé la Lexus LS 400 1990. Le concept LF-30 Electrified est une voiture à quatre places dotée d’une motorisation 100% électrique, d’une conduite autonome ainsi que des portes s’ouvrant vers le ciel.

Avec un moteur électrique logé dans chaque roue, le Lexus LF-30 Electrified profite d’un rouage intégral et peut varier la puissance de chaque moteur afin de rehausser la dynamique de conduite dans les virages. On mise aussi sur une direction électronique (steer by wire). La puissance combinée avancée pour ce véhicule concept atteint 536 chevaux, assorti d’un couple de 516 livres-pied, bon pour une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

La voiture est équipée d’une batterie solide (solid state) qui est plus résistante à la chaleur, plus compacte et plus dense en énergie. Avec une capacité de 110 kWh, le concept LF-30 peut théoriquement couvrir une distance de 500 kilomètres sur une pleine charge, selon la procédure de calcul WLTP. La puissance de charge peut grimper jusqu’à 150 kW.

Le design de la voiture arbore une nouvelle interprétation de la calandre signature en forme de sablier, puisqu’il n’y a pas de traditionnelle grille de radiateur. La partie avant se caractérise par de profondes entrées d’air teintées de bleu et un éclairage à minces bandes de lumières à DEL. À l’arrière, les feux en forme de L s’étirent presque jusqu’au toit, alors qu’un éclairage à DEL bleu se trouve sur le pare-chocs ainsi que dans les roues.

Le conducteur obtient un poste de conduite enveloppant, avec un affichage tête haute flanquée de deux écrans tactiles ainsi qu’un volant imitant celui d’un avion de chasse. Au balayage du doigt sur l’un des deux écrans, on active la conduite autonome et la colonne de direction se range partiellement dans la planche de bord, libérant plus d’espace pour relaxer. Le passager assis à l’avant profite aussi d’un grand écran tactile afin de régler la chaîne audio et la climatisation, alors que les occupants à l’arrière apprécieront les fonctionnalités accessibles à l’aide de réalité augmentée projetée sur le plafond en verre.

Bien que le Lexus LF-30 Electrified soit beaucoup trop déjanté pour devenir un véhicule de production, plusieurs de ses éléments esthétiques et technologiques se retrouveront dans les véhicules de tourisme de la marque d’ici les dix prochaines années. Par contre, le mois prochain, Lexus dévoilera un véhicule 100% électrique – probablement une petit modèle – qui sera commercialisé en 2020. Il devrait être basé sur un modèle existant comme le Lexus UX, ou un qui pourrait être bientôt redessiné, comme la Lexus IS. En revanche, les chances que l’on obtienne ce VÉ au Canada sont très minces.

Comme nous l’avons mentionné il y a quelque temps en vous parlant du 30e anniversaire de Lexus, chaque modèle de la gamme recevra au moins une version électrifiée d’ici 2025, et cela comprendra un premier modèle hybride rechargeable ainsi qu’un tout nouveau véhicule électrique. Une conduite semi-autonome sera également introduite.