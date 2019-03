Le conducteur sur le toit de sa voiture a fait un selfie

Crédit photo : Facebook

L’automobiliste qui a grimpé sur le toit de sa voiture pour dénoncer sa contravention sur la route 132 à Candiac, le lundi 25 mars, a immortalisé son geste en prenant un selfie. Il l’a partagé ensuite sur la page Facebook du Reflet le lendemain de l’événement.

L’individu, qui se présente sous le nom de Ilauu Castellano sur le réseau social, a laissé ce souvenir dans la section des commentaires du Journal sous la publication de l’article qui relatait l’incident inusité avec la mention «But first … let me a take a selfie» [traduction : «Mais d’abord, laisse-moi prendre un égoportrait.»]

Une lectrice a également rapporté sur Facebook qu’elle avait été témoin du comportement dérangeant du conducteur sur la route.

«Il est situé entre la voie de droite et celle pour tourner sur la rue Principale à droite à Delson. Je lui klaxonne […] et il sort son bras et me fait des signes. La police part ses lumières et l’intercepte», raconte Nancy Beaudin.

La Régie intermunicipale de police Roussillon avait confirmé au Reflet que les patrouilleurs l’avaient interpellé pour une infraction au Code de la sécurité routière.