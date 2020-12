Le coût du panier d’épicerie continuera de croître

Un texte de Myriam Laplante El Haïli – Collaboration spéciale de La Terre de chez nous

En 2021, les prix continueront d’augmenter pour le consommateur canadien, affirme le directeur principal du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, Sylvain Charlebois.

«Le taux d’inflation alimentaire dépasse le taux d’inflation général, donc on demande aux ménages québécois et canadiens de dépenser davantage en alimentation par rapport à leur budget, dit-il. Le phénomène dure depuis les 10 dernières années et cela risque de continuer effectivement.»

Il ajoute que selon le rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2021, la facture d’épicerie des Canadiens a crû de 170% au cours des 20 dernières années.

«Après impôts, les gens consacrent actuellement 10 à 11% de leur budget à l’alimentation, mais les montants disponibles après impôts risquent de diminuer, analyse-t-il, en faisant référence aux hausses d’impôts à prévoir pour éponger les dépenses gouvernementales engendrées par la crise de la COVID-19. La pression va dans les deux sens : les prix des aliments augmentent et le revenu disponible diminue, et ça fera mal.»