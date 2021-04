Le couvre-feu demeure à 21 h 30 dans la région

Le couvre-feu demeure bel et bien à 21 h 30 dans les villes que dessert Le Reflet. Plusieurs lecteurs nous ont fait remarquer que les messages d’information du gouvernement au sujet du changement d’heure pour Montréal pouvaient porter à confusion.

Par exemple, lorsqu’on fait une recherche par municipalité au sujet du couvre-feu sur le site du gouvernement du Québec, on y indique pour Saint-Constant que: «Entre 21 h 30 et 5 h du matin, il est interdit à quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans le cas d’exceptions. À compter du 11 avril, le couvre-feu sera en vigueur de 20 h à 5 h dans les régions de Montréal et Laval.»

Des lecteurs ont souligné que dans le passé, les mesures sanitaires s’appliquaient à ce que le premier ministre appelait «la région de Montréal» ou le «Grand Montréal» et que Saint-Constant et les environs en faisaient partie.

Questionné à ce sujet, le ministère de la Santé nous a répondu: «le couvre-feu sera en vigueur dans les régions 06 et 13». Dans le jargon gouvernemental, il s’agit des régions administratives de Montréal et Laval. Donc, uniquement ces deux îles sont visées par le couvre-feu révisé. Candiac et les environs font partie de la Montérégie, soit la région administrative 16.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) a aussi confirmé sur sa page Facebook que le couvre-feu est toujours à 21 h 30 dans le secteur.

Masques à l’extérieur

Par ailleurs, la Santé publique de la Montérégie fait savoir que le port du masque est désormais obligatoire pour les personnes qui ne résident pas à la même adresse et qui pratiquent une activité extérieure ensemble.