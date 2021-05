Le couvre-feu sera levé à compter du 28 mai

Le plan de déconfinement dévoilé mardi par le premier ministre François Legault prévoit la levée du couvre-feu à compter du vendredi 28 mai dans toutes les régions du Québec.

« Je suis impressionné de voir comment les Québécois ont bien répondu (à la vaccination), ils ont fait leur devoir de citoyens, tout comme les jeunes qui ont aussi été au rendez-vous », a déclaré M. Legault en annonçant que l’objectif de 75% des gens ayant reçu une première dose du vaccin était devancé au 15 juin plutôt qu’au 24 juin.

Ce taux de vaccination permet aux autorités de procéder à un grand exercice de déconfinement. Ainsi, d’ici au 31 mai, la majorité des régions passeront du rouge au orange, puis au jaune au plus tard le 14 juin et au vert pour le 28 juin.

Ce qui veut dire qu’à compter du 28 mai, outre la levée du couvre-feu, les terrasses des restaurants pourront réouvrir, les rassemblements extérieurs de 8 personnes seront permis, tout comme les déplacements inter-régions. De plus, les salles de spectacles et stades pourront accueillir jusqu’à 250 personnes par section, pour un maximum de 2500 personnes.

Pour le 11 juin, le gouvernement donne son feu vert à la tenue d’activités sportives extérieures regroupant jusqu’à 25 personnes. Les ligues sportives amateurs pourront amorcer leur saison estivale. Les terrasses des bars pourront à leur tour accueillir de nouveau des clients.

À compter du 25 juin, les personnes ayant reçu deux doses du vaccin pourront se visiter sans avoir à porter le masque ou maintenir une distanciation. Les camps de jour et camps de vacances pourront reprendre leurs activités et les festivals seront aussi autorisés.

Enfin, d’ici la fin août, le port du masque ne sera plus requis nulle part, les étudiants des cégeps et universités pourront revenir en classe en présentiel.

« Cet été de liberté sera bien mérité », a déclaré M. Legault, tout en demandant aux Québécois de continuer à respecter les consignes d’ici là et à poursuivre le processus de vaccination.

Parmi les premières réactions recueillies sur cette annonce, notons celle de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) qui salue le plan de déconfinement annoncé aujourd’hui par Québec.

« L’assouplissement des mesures annoncé, notamment pour les terrasses, est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs du Québec. On entrevoit un certain retour à la normale cet été. Avec l’annonce de ce plan, que 9 PME sur 10 demandaient, le gouvernement fait confiance aux commerçants et leur permet de se préparer à accueillir leur clientèle, avec tout ce que cela implique en termes d’approvisionnement et de pratiques à mettre en place. Et, disons-le franchement, la meilleure façon d’aider les PME à survivre à cette pandémie, c’est de leur permettre de recevoir leurs clients », a commenté François Vincent, vice-président Québec de l’organisation.