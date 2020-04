Le Défi têtes rasées Leucan en mode virtuel

Alors que les salons de coiffure sont fermés pour au moins trois semaines encore, Leucan invite la population à participer virtuellement à son Défi têtes rasées en organisant un rasage à la maison au profit de l’Association.

«Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits, mais il est toujours possible d’être connectés et solidaires avec les enfants atteints de cancer, souligne la directrice provinciale, campagnes annuelles et communications à Leucan, Lysanne Groulx. Leucan invite la population à s’inscrire au Défi têtes rasées Leucan et à partager leur expérience sur les médias sociaux via des photos ou une vidéo en direct, en présence virtuelle de leur entourage.»

Plus de 21 citoyens de la Montérégie ont participé au Défi en simultané dans le confort de leur maison, le 5 avril, afin de soutenir Julien Tremblay, 8 ans, qui a reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique, le 28 février. Un montant de près de 35 000$ a été amassé. Une vidéo de ce Défi est disponible sur la page Facebook du Défi.

Même si plusieurs entreprises ont dû cesser leurs activités pour réduire la propagation de la COVID-19, Leucan n’est pas en pause. Au Québec, près d’un enfant par jour reçoit un diagnostic de cancer ou de récidive.

Pour participer, il faut se rendre au www.tetesrasees.com.