Le député Christian Dubé a remis 28 000 $ à des organismes

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le député de la circonscription de La Prairie, Christian Dubé, profite de la Semaine de l’action bénévole pour annoncer que 28 organismes du territoire se sont partagé depuis le 1er octobre 28 000$ en subventions dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole.

«Soutenir et aider les organismes qui viennent en aide aux citoyens de ma circonscription est un privilège, a dit le député qui veut contribuer à l’entraide communautaire. Je profite de l’occasion pour remercier tous celles et ceux qui concrétisent cette action et ces projets indispensables.»