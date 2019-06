Le député Jean-Claude Poissant offre un arbre à chaque Ville

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin, le député fédéral de La Prairie, Jean-Claude Poissant, a annoncé qu’il remettra un arbre à chaque municipalité de sa circonscription.

«C’est un peu ma façon de démontrer aux municipalités que j’ai à cœur l’environnement et une belle occasion d’inviter tous les citoyens à prendre conscience qu’il est plus que jamais important de prendre soin de notre planète, a-t-il dit. Il en va de l’avenir de nos enfants et des générations futures.»

Il y a quelques semaines, M. Poissant a remis un arbre aux Villes de Saint-Constant et de Saint-Philippe à titre de legs pour leur 275e anniversaire.

La circonscription de La Prairie comprend aussi les municipalités de Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et la réserve de Kahnawake.