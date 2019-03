Le directeur d’un service d’incendie dépanné sur le lac

Crédit photo : Gracieuseté

Une mésaventure a empêché le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de de Châteauguay de profiter d’une dernière partie de pêche blanche le samedi 23 mars sur le lac Saint-Louis.

« J’ai un Argo, un VTT amphibie qui peut aller dans l’eau. Je m’en allais pêcher. Ce qui est arrivé c’est que je n’ai pas été capable de remonter sur la glace», raconte Patrick Desmarais.

L’incident s’est produit à la limite de Châteauguay et de Léry. Le devant du véhicule s’est retrouvé à l’eau, les roues arrière sont demeurées sur la glace. Le pompier croit que le poids de la pelle accrochée sur le devant de son engin l’a empêché de rembarquer sur la glace.

Voyant le VTT dans sa fâcheuse position, des résidents du boulevard D’Youville ont appelé le 911. Sachant que leur collègue allait à la pêche sur le lac, les pompiers ont appelé M. Desmarais pour s’assurer qu’il soit correct.

M. Desmarais a fait appel à une dépanneuse pour tirer sa machine hors de l’eau. Il avait préalablement installé des câbles sur le VTT en vue de l’opération.

Le pompier a expliqué qu’il s’était aventuré sur la glace suivant les informations d’un autre pêcheur qui avait pratiqué sur le lac la veille. « Mais clairement, il n’y avait pas 18 pouces de glace », a-t-il dit.

M. Desmarais profite de l’occasion pour avertir les citoyens de ne pas s’aventurer sur les plans d’eau, en cette période de dégel.

« Ce n’est pas sécuritaire. La glace n’est plus assez épaisse. Le printemps vient d’arriver », a-t-il dit.

Selon la Société de sauvetage, la glace qui se trouve près des rivages est celle qui gèle plus rapidement, mais aussi celle qui fond le plus vite. Elle indique également que la glace grise contient de l’eau à la suite d’un dégel et donc doit être considérée comme dangereuse.

