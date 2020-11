Le duo Alex et Alex passe directement en finale de l’émission La France a un incroyable talent

Alex Francoeur et son acolyte Alexandre Carlos ont eu leur billet pour la finale de l’émission La France a un incroyable talent en obtenant le Golden Buzzer lors de la première ronde de la compétition, diffusée sur la chaîne française M6, le 24 novembre.

À lire aussi: Alex Francoeur brille en France

«C’est un peu sorti de nulle part, parce que nous étions dans les derniers candidats à performer. Ç’a été beaucoup d’émotions. Tout semblait être au ralenti», raconte le danseur de Saint-Constant qui admet ne pas réaliser complètement ce qui lui arrive.

L’animatrice de l’émission, Karine Le Marchand, est celle qui a appuyé sur le géant bouton doré. En larmes dans les coulisses, elle a qualifié le numéro des Alex comme «parfait».

«Ce que je reproche souvent aux danseurs, c’est qu’ils sont moins bons comédiens que danseurs. Ils ne sont pas justes dans leur intention émotionnelle», a notamment commenté Éric Antoine ajoutant que pour Alex et Alex, c’était réussi niveau justesse et sincérité.

Le duo de danseurs a présenté le numéro dans lequel leur coming out est mis en scène sur la chanson Kid d’Eddy de Pretto, soit le même qui leur avait également permis d’accéder à la finale de l’émission Révolution.

Avant la diffusion de la nouvelle performance, celle-ci a récolté plus de 2 millions de vues sur Facebook.

Il faut dire qu’Alex Francoeur et son partenaire ont vécu une montagne russe d’émotions. Ils ont d’abord dû se retirer de l’émission America’s got talent, en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières. Ils ne croyaient pas pouvoir aller en France. Puis, lors de la première journée de tournage en août, un juge a contracté la COVID-19. Ils sont ainsi revenus au Québec, puis sont repartis en Europe après 14 jours d’isolement obligés, a relaté le danseur originaire de Saint-Constant au Reflet.