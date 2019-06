Le Festival Classica présente Francophonique

En grande nouveauté cette année, les festivaliers sont invités le 15 juin à un grand concert sous les étoiles présenté par Québecor: Francophonique. Précédé d’un pique-nique symphonique, ce concert prendra place sur la scène Desjardins dans le Parc de la Voie maritime à Saint-Lambert.

À 21h, le Festival Classica célèbrera la fusion symphonique des plus belles voix populaires et lyriques du Québec par un grand concert événement hommage à Charles Aznavour, Michel Legrand et Gilles Vigneault, ponctué des plus belles pages symphoniques du répertoire de la musique française de Gounod à Massenet.

Ce concert Francophonique rassemblera des artistes de renom, accompagnés par l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), sous la direction de Marc David. On y retrouve entre autres Alexandre Da Costa, Bruno Pelletier, Florence Bourget, Gino Quilico, La Bronze, Marie-Élaine Thibert, Marie-Josée Lord, Martine St-Clair, Pascale Bourbeau, Pierre Flynn et Annie Villeneuve.

Dès 16h, les festivaliers pourront se mettre dans l’ambiance et se laisser charmer par la vitalité et la passion des jeunes musiciens et chefs des orchestres Junior et Symphonique de l’AOJM.

Les concerts auront lieu même s’il pleut. S’ils devaient être annulés en cas de météo extrême, l’information sera publiée sur la page d’accueil du site Internet (www.festivalclassica.com) ainsi que sur la page Facebook du Festival à partir de 15h.

Transport gratuit offert par le RTL

Montez à bord des lignes 1, 6, 13 et 15 gratuitement le 15 juin,de 18h jusqu’à la fin du service. Une navette assurera aussi le transport entre le terminus Longueuil et le site du Festival à Saint-Lambert de 19h30 à 23h30.

Pour imprimer votre coupon de gratuité, allez sur le site du Réseau de transport de Longueuil: www.rtl-longueuil.qc.ca/classica.

(Source: Festival Classica)