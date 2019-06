Le festival Grand Montréal comique débarque à Longueuil

Pour sa deuxième édition, le festival Grand Montréal comique (GMC) donnera rendez-vous aux amateurs d’humour lors de trois événements qui auront lieu à Longueuil, les 25 juin et 2 juillet.

Le festival GMC, auparavant Comédie Fest, a été créé l’an dernier par la coalition d’humoristes menée entre autres par Martin Petit. Le festival, destiné à remplacer celui de Juste pour rire, a connu un succès populaire indéniable l’été dernier.

«La première édition a été un véritable succès, estime le directeur de la programmation Christian Viau. Le festival met plus l’accent sur le stand-up que l’on retrouve dans les comedy clubs. C’est là qu’on se différencie des autres gros festivals. On ne présente pas des galas à grand déploiement. C’est plus intime. Notre public est composé principalement d’habitués des comedy clubs alors on a choisi d’aller vers eux, de se déplacer où ils se trouvent.»

Pour l’édition 2019, différents événements se tiendront un peu partout dans la grande région métropolitaine, à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Bois-des-Filion, Châteauguay et Saint-Eustache, du 22 juin au 7 juillet,

Équipe nationale de stand-up

Nouveauté cette année à la programmation du GMC, la mise sur pied de la L’Équipe nationale de stand-up du Québec en vue de la Coupe du monde qui aura lieu l’an prochain. Selon Christian Viau, la Coupe du monde sera une compétition amicale qui mettra en vedette des humoristes étrangers de la francophonie ainsi que les humoristes d’ici.

L’Équipe nationale du Québec sera formée des artistes-athlètes Martin Petit, Patrick Groulx, Silvi Tourigny, Mehdi Bousaidan, Charles Deschamps, Maude Landry, Christine Morency, Stéphane Fallu, Didier Lambert, Eddy King et Sylvain Larocque.

Longueuil

Du côté de Longueuil, le spectacle Off GMC sera présenté les 25 juin et 2 juillet au Bar salon Bungalow, situé sur la rue Saint-Charles dans l’arr. du Vieux-Longueuil. L’endroit est bien connu des comedy nerds lui qui accueillie hebdomadairement les soirées d’humour Les mardis du rire.

Selon Christian Viau, le off GMC sera une sorte de best off des shows qui ont été présentés au Bungalow au cours de la dernière année.

De son côté, l’équipe nationale de stand-up du Québec offrira une prestation à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville de Longueuil, le 2 juillet.